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Киев отказался выполнять "хотелки" Москвы

13 июля 2020, 21:00  •  43 • Политика
Фото: Sergii Kharchenko/ZUMAPRESS.com/www.globallookpress.com
Власти Незалежной протестуют против предоставления особого статуса Донбассу
Украина отказывается удовлетворять "хотелки" России, настаивающей на выполнении минских соглашений в плане предоставления особого статуса Донбассу и закреплении его в Конституции соборной. В Киеве напомнили о независимости Незалежной. Об этом заявил министр иностранных дел страны Дмитрий Кулеба.
Изданию "Сегодня" он отметил, что если Москву не устраивают положения украинских законов, то это проблема российской стороны, а не Киева. По его словам, Незалежная полностью выполняет свои международные обязательства.
"Ни одна страна не будет нам указывать, каким должен быть закон. У нас не бюро удовлетворения "хотелок" каких-либо стран", – цитирует "Европейская правда" пана Кулебу.
Таким образом министр прокомментировал отказ украинского руководства внести поправки в Конституцию, как того требует не только Россия, но и подписанты минских соглашений – Германия и Франция, о предоставлении особого статуса Донбассу.
Пан Кулеба сообщил, что сегодня на Украине осуществляется реформа децентрализации. В рамках данного процесса могут рассматриваться полномочия неподконтрольных Киеву территорий ЛНР и ДНР, пояснил глава МИД.
Министр подчеркнул, что непосредственно упоминание в Конституции этих мятежных регионов (в Незалежной их именуют "ОРДЛО"), для Украины "неприемлемо", о чем украинские власти откровенно говорят своим западным партнерам.
Ранее в июле премьер-министр ДНР Александр Бородай заявил, что народные республики Донбасса скоро станут частью РФ уже не де-факто, а де-юре. С ним согласен и глава Донецка Денис Пушилин. По его мнению, нет никакой перспективы возвращения мятежных территорий под юрисдикцию Киева.

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