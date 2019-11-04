Киев отказался убирать свои мины в Донбассе – это сделает Финляндия

Как сообщил пресс-штаб украинской "Операции объединенных сил" (ООС), такое заявление прозвучало во время визита финляндской делегации на Украину, прошедшего с 31 октября по 1 ноября.

В рамках визита финны посетили первый участок разведения сторон конфликта в станице Луганской. Финские гости приехали в Донбасс с целью показать свою поддержку Киеву, заявили представители Украины.

При встрече с главой МИД Украины Вадимом Пристайко Хаависто сообщил, что Хельсинки готовит дополнительный пакет помощи для Киева. По его словам, Восточная Украина сегодня является наиболее загрязненной минами зоной в мире.

Ранее министр транспорта и инфраструктуры Украины Владислав Криклий объявил об отказе Киева оплачивать восстановление неподконтрольных Украине территорий Донбасса. По его словам, деньги на разминирование региона должна выделить Россия, так как она якобы является "страной-агрессором".