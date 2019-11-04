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Киев отказался убирать свои мины в Донбассе – это сделает Финляндия

04 ноября 2019, 08:54  •  22 • Политика
После отказа Киева взять на себя финансирование разминирования Донбасса от мин, оставленных там украинскими карателями, эту задачу взяла на себя Финляндия. О намерении заплатить за опасные работы заявил министр иностранных дел Финляндской Республики Пекка Хаависто.
Как сообщил пресс-штаб украинской "Операции объединенных сил" (ООС), такое заявление прозвучало во время визита финляндской делегации на Украину, прошедшего с 31 октября по 1 ноября.
В рамках визита финны посетили первый участок разведения сторон конфликта в станице Луганской. Финские гости приехали в Донбасс с целью показать свою поддержку Киеву, заявили представители Украины.
При встрече с главой МИД Украины Вадимом Пристайко Хаависто сообщил, что Хельсинки готовит дополнительный пакет помощи для Киева. По его словам, Восточная Украина сегодня является наиболее загрязненной минами зоной в мире.
Ранее министр транспорта и инфраструктуры Украины Владислав Криклий объявил об отказе Киева оплачивать восстановление неподконтрольных Украине территорий Донбасса. По его словам, деньги на разминирование региона должна выделить Россия, так как она якобы является "страной-агрессором".

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