Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Украина направляется по прямой в морг. Россия должна спастись, отойдя на безопас...
Найден летчик пропавшего над Черным морем Су-27
"Кроме России, никто не поможет": Кошкин объяснил "разворот"...
Сядет пожизненно: Порошенко объявили в розыск за двойное убийство
Главная / Политика

Киев отказался от особого статуса Донбасса

27 марта 2020, 22:35  •  169 • Политика
Фото: Lapin Oleksandr/ZUMAPRESS.com/www.globallookpress.com
Незалежная не будет вносить соответствующие поправки в Конституцию
Власти Украины категорически отказываются закреплять в основном законе страны особый статус Донбасса. Об этом заявил вице-премьер-министр по реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников.
Он уверяет, что на переговорах в Минске Киев этот вопрос не обсуждает, несмотря на попытки российских представителей, которые тему поднимают на каждой встрече в трехсторонней контактной группе.
"Мы всегда говорим, что нет, никогда, не обязаны, не будем, забудьте", – сказал РБК-Украины украинец.
Пан Резников отметил, что киевская сторона всегда просит на встрече обратиться к старым заметкам, чтобы оппоненты обнаружили там отрицательные ответы Незалежной. Да, и президент страны Владимир Зеленский на прошлогоднем саммите нормандской четверки также выразил категорическое несогласие с особым статусом шахтерского региона.
"Они улыбаются, ведь знают, что именно этот ответ прозвучит вновь, но при этом задают вопрос на каждой встрече в ТКГ", – сообщил реинтегратор.
Ранее на этой неделе пан Резников уведомил, что пандемия коронавируса помешала созданию консультационного совета для переговоров с ДНР и ЛНР, против чего в Незалежной активно протестуют всякие ура-патриоты и националисты. Так что COVID-19 прямо-таки сыграл на руку пану Зеленскому, чтобы отложить решение этого вопроса и не дразнить радикалов.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



169
Источник
Похожие новости
27 марта 2020, 01:35
Артемий Лебедев довольно хамски отказал Владимиру Путину исполнить его указ
27 марта 2020, 09:35
"Или сравнивать не с чем?" La Stampa жалуется на помощь РФ в Италии, а где США и ЕС? - политолог
27 марта 2020, 01:35
"Нужно вычистить политическую шелуху": Путин жёстко поставил вопрос санкций на G20 по коронавирусу
27 марта 2020, 05:35
"О вас позаботятся дипломаты": Зеленский закрыл Украину даже для собственных граждан
27 марта 2020, 16:35
Италия "благодарила" за помощь Россию, помогая уничтожать русских. Но мы простили
27 марта 2020, 01:35
"Помощь России бесполезна": La Stampa решила обречь на смерть тысячи итальянцев
Новости партнеров
 
Выбор дня
27 марта 2020, 01:35
Артемий Лебедев довольно хамски отказал Владимиру Путину исполнить его указ
27 марта 2020, 05:35
Разгромить поезд из России и вернуть в правительство Супрун. Галичане предложили свои...
27 марта 2020, 03:35
Шокин: «Если люди узнают правду о майдане, у многих просто не выдержит сердце»
27 марта 2020, 03:35
Соросята объявили Украине войну. Финансовую
27 марта 2020, 01:35
Рефрижераторы для трупов и врачи в мусорных мешках: Российский журналист сравнил Нью-...
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
25 марта 2020, 09:35
Одним вопросом по МН17 президента США можно было заставить крутиться как ужа на сковородке - техэксперт Антипов
23 марта 2020, 09:35
"Никто не ожидал, что нож в спину России воткнёт Китай": экономист о большой игре элит
24 марта 2020, 10:35
"Подлость на уровне политики": Польша не пустила российские самолеты в Италию
25 марта 2020, 01:35
"Кроме России, никто не поможет": Кошкин объяснил "разворот" Норвегии на 180 градусов
21 марта 2020, 09:35
Украина массово закупает автомобили и ставит экспортные рекорды
21 марта 2020, 21:00
Путин направил российскую армию на борьбу с коронавирусом в Италии
23 марта 2020, 16:30
«Коронавирус имеет особый способ проникновения в клетки»: врач-инфекционист о механизме заражения COVID-19
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.