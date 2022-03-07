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Киев отказался от гуманитарных коридоров. Прямым текстом
07 марта 2022, 13:10 • 332 • Политика
Киев прямым текстом отказался от гуманитарных коридоров, которые предложила Россия. Об этом прямым текстом заявила вице-премьер-Украины Ирина Верещук, назвав этот вариант неприемлемым.
"Это неприемлемый вариант открытия гуманитарных коридоров", - заявила вице-премьер Украины Ирина Верещук во время брифинга.
Тем самым Киев пытается в очередной раз свести на нет усилия России по спасению мирных граждан от жестокости украинских националистов. А ведь именно мирных жителей украинские нацбатальоны используют в качестве живого щита. Очередной подобный случай произошёл в Мариуполе накануне вечером.
Напомним, Минобороны России ранее потребовало от украинской стороны неукоснительно выполнить все условия по созданию гуманитарных коридоров на перечисленных направлениях (из Киева, из Мариуполя, из Сум) и обеспечить организованный вывод мирных жителей и иностранных граждан.
Киев предупредили жёстко: "Все попытки в очередной раз обмануть Россию и весь цивилизованный мир в срыве гуманитарной операции якобы по вине Российской Федерации на этот раз бесполезны и бессмысленны".
От официальной киевской администрации, а также от руководства перечисленных городов Россия ожидает конкретных действий.
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