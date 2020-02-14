Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
«Мужицкий бунт»: Первый митинг против дискриминации мужчин (Руслан Осташко)
Четвёртый взрыв за трое суток. В Амстердаме снова взорвалась посылка
«Здесь нельзя ошибиться ни в чем»
Американская военная база в Ираке снова под ударом: Sky News сообщает о ракетном...
Главная / Политика

Киев отказался от эвакуации из Китая, украинцы молят о помощи: "Услышьте нас, пожалуйста!"

14 февраля 2020, 07:54  •  143 • Политика
Группа украинцев остаётся в Китае, Киев отказался от эвакуации "по техническим причинам". Люди не получают новой информации и молят о помощи: "Услышьте нас, пожалуйста!"
Телеведущая Ольга Скабеева опубликовала в личном телеграм-канале видеоинтервью с украинкой Екатериной Бондаревой, которая рассказала, что её страна отказалась от эвакуации из китайского Уханя - эпицентра распространения коронавируса. Полная версия беседы прозвучала в эфире политического шоу "60 минут".
"Сейчас среди украинцев начинается паника, - говорит Екатерина. - Потому что нас не эвакуировали. Нам говорили, что нас эвакуируют 11-го числа. Но, к сожалению, наша страна через 8 часов, утром, отправила нам сообщение в группе, что, к сожалению, мы вас не можем эвакуировать "по техническим причинам". Мы просто все в шоке, потому что мы сидели на чемоданах. Наши родители хватаются просто за корвалол - сердце болит, падают в обмороки".
Девушка отметила, что никакой новой информации украинские представители им не дали.
"Мы не знаем, чего ожидать, когда нас эвакуируют. Нам дали талоны, по которым мы можем выходить только раз в три дня за продуктами. Мы не знаем, чего ожидать. И очень хочется домой, потому что страшно. За последние сутки прибавилось 15 тысяч заболевших. А это не последняя цифра, и неизвестно, сколько мы ещё будем здесь сидеть. Мы просим помощи у всех. Услышьте нас, пожалуйста! Эвакуируйте! Очень хочется домой..."
Напомним, эвакуация российских граждан из Китая состоялась. Кроме того, силами ВКС России доставили и иностранцев, которые заявили о подобном желании. Все приехавшие из Китая находятся на карантине в течение двух недель. Пока новые случаи коронавируса в России не зафиксированы. Двое заболевших уже вылечились. Впрочем, без инцидентов, всё же не обошлось. Как пишут "Невские новости", в Петербурге продолжаются разбирательства с бежавшей из карантинного бокса девушкой. Её могут наказать штрафом - готовится иск.
В то же время в мире ситуация не такая радужная. Так, на этот час число заболевших в мире составляет 60 тысяч 390 человек. Погибли - 1 тысяча 370 человек. Выздоровели - 5 тысяч 911 человек. В тяжёлом состоянии остаются 8 тысяч 53 человека. Вероятно больны - 13 тысяч 435 человек

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



143
Источник
Похожие новости
14 февраля 2020, 05:54
ЦИК может создать мобильное приложение с разъяснением поправки к Конституции
13 февраля 2020, 22:09
Пока я президент, у нас не будет родителя №1 или №2, будут папа и мама - Путин
13 февраля 2020, 15:39
Эксперт предложила давать скидку на оплату ЖКХ за авансовые платежи
13 февраля 2020, 15:39
Проект закона о «гаражной амнистии» внесен в правительство
13 февраля 2020, 22:09
Путин объяснил норму о гражданстве для президента России
14 февраля 2020, 04:39
"Да там ещё и сами потребляют": "Медуза", ВВС и "Радио Свобода" - в списке проверки на пропаганду наркотиков
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
08 февраля 2020, 02:24
"Вы опять не поняли? Тогда к психиатру": Мишустин "дал сигнал всем" - Соловьёв
08 февраля 2020, 03:54
«Да, я слушаю... С кем вы говорите? С Путиным»
12 февраля 2020, 00:39
"Призывал "резать русню" и был освобождён: примеры оскорбительных призывов в Белоруссии привёл Безпалько
10 февраля 2020, 03:09
Две катастрофы изменили ситуацию: Китайские авиакомпании расторгают контракты с российскими пилотами - СМИ
11 февраля 2020, 11:39
"Они знали обо всём": Грузинские снайперы назвали имена организаторов бойни на Майдане
08 февраля 2020, 12:09
"Дипломаты сбежали, стоек нет, везде хаос": Брошенные на произвол судьбы американцы восхитились эвакуацией русских
11 февраля 2020, 03:24
Почему Москва не ставит Украину на место
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.