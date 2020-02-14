Киев отказался от эвакуации из Китая, украинцы молят о помощи: "Услышьте нас, пожалуйста!"

Телеведущая Ольга Скабеева опубликовала в личном телеграм-канале видеоинтервью с украинкой Екатериной Бондаревой, которая рассказала, что её страна отказалась от эвакуации из китайского Уханя - эпицентра распространения коронавируса. Полная версия беседы прозвучала в эфире политического шоу "60 минут".

"Сейчас среди украинцев начинается паника, - говорит Екатерина. - Потому что нас не эвакуировали. Нам говорили, что нас эвакуируют 11-го числа. Но, к сожалению, наша страна через 8 часов, утром, отправила нам сообщение в группе, что, к сожалению, мы вас не можем эвакуировать "по техническим причинам". Мы просто все в шоке, потому что мы сидели на чемоданах. Наши родители хватаются просто за корвалол - сердце болит, падают в обмороки".

Девушка отметила, что никакой новой информации украинские представители им не дали.

"Мы не знаем, чего ожидать, когда нас эвакуируют. Нам дали талоны, по которым мы можем выходить только раз в три дня за продуктами. Мы не знаем, чего ожидать. И очень хочется домой, потому что страшно. За последние сутки прибавилось 15 тысяч заболевших. А это не последняя цифра, и неизвестно, сколько мы ещё будем здесь сидеть. Мы просим помощи у всех. Услышьте нас, пожалуйста! Эвакуируйте! Очень хочется домой..."

Напомним, эвакуация российских граждан из Китая состоялась. Кроме того, силами ВКС России доставили и иностранцев, которые заявили о подобном желании. Все приехавшие из Китая находятся на карантине в течение двух недель. Пока новые случаи коронавируса в России не зафиксированы. Двое заболевших уже вылечились. Впрочем, без инцидентов, всё же не обошлось. Как пишут "Невские новости", в Петербурге продолжаются разбирательства с бежавшей из карантинного бокса девушкой. Её могут наказать штрафом - готовится иск.

В то же время в мире ситуация не такая радужная. Так, на этот час число заболевших в мире составляет 60 тысяч 390 человек. Погибли - 1 тысяча 370 человек. Выздоровели - 5 тысяч 911 человек. В тяжёлом состоянии остаются 8 тысяч 53 человека. Вероятно больны - 13 тысяч 435 человек