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Киев отказался объявить перемирие в Донбассе за три недели до выборов президента Украины
27 февраля 2019, 21:24 • 76 • Политика
Представители официального Киева в контактной группе по урегулированию конфликта на востоке Украины отказались поддержать внесенную ОБСЕ инициативу о "весеннем перемирии", срок которого предлагалось установить начиная с 6 марта. Напомним, выборы президента Украины запланированы 31 марта, то есть через три с половиной недели после предлагавшегося перемирия.
Об отказе Киева согласовать перемирие заявил в среду журналистам полпред РФ в группе Борис Грызлов по итогам заседания.
По его словам, на этом фоне ВСУ наращивает число обстрелов на линии соприкосновения конфликтующих сторон. На заседании была рассмотрена инициатива ОБСЕ о "весеннем перемирии", поддержанная делегацией РФ и делегациями Донецкой и Луганской народных республик, отметил он.
Однако предложение о дополнительных мерах усиления режима прекращения огня было отвергнуто киевской стороной, сказал Грызлов.
В результате Киев "урезал всю конкретику", отметил полпред РФ. Кроме того, украинская делегация без каких-либо оснований отложила решение о дате начала действия "весеннего перемирия", подчеркнул он.
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