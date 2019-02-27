Киев отказался объявить перемирие в Донбассе за три недели до выборов президента Украины

Представители официального Киева в контактной группе по урегулированию конфликта на востоке Украины отказались поддержать внесенную ОБСЕ инициативу о "весеннем перемирии", срок которого предлагалось установить начиная с 6 марта. Напомним, выборы президента Украины запланированы 31 марта, то есть через три с половиной недели после предлагавшегося перемирия.

Об отказе Киева согласовать перемирие заявил в среду журналистам полпред РФ в группе Борис Грызлов по итогам заседания.

По его словам, на этом фоне ВСУ наращивает число обстрелов на линии соприкосновения конфликтующих сторон. На заседании была рассмотрена инициатива ОБСЕ о "весеннем перемирии", поддержанная делегацией РФ и делегациями Донецкой и Луганской народных республик, отметил он.

Однако предложение о дополнительных мерах усиления режима прекращения огня было отвергнуто киевской стороной, сказал Грызлов.

В результате Киев "урезал всю конкретику", отметил полпред РФ. Кроме того, украинская делегация без каких-либо оснований отложила решение о дате начала действия "весеннего перемирия", подчеркнул он.