Алексей Данилов. Фото: Pavlo Gonchar/Keystone Press Agency/www.globallookpress.com

Незалежная ожидает освобождения неподконтрольных ей территорий и ждет выдачи "преступников и изменников"

Власти Украины отказались принимать советы России или любой другой страны по вопросу применения госязыка. Об этом заявил секретарь СНБО Алексей Данилов. Так он от реагировал на сегодняшнее интервью главы Совбеза РФ Николая Патрушева, в котором он раскритиковал тотальную украинизацию в Незалежной, отметив притеснение русского языка в соборной.

Пан Данилов напомнил, что единственным государственным языком в его стране является украинский, и этот статус закреплен в Конституции.



"В советах России или любой другой страны мира по этому вопросу мы не нуждаемся", – написал чиновник в "Фейсбук".

Он подчеркнул, что РФ для Украины является "страной-агрессором". По его словам, новая страница взаимоотношений между нашими странами возможна лишь после полного возвращения Киеву неподконтрольных постмайданным руководителям территорий. Также пан Данилов ожидает выдачи "военных преступников и изменников", наказания виновных "в планировании и осуществлении военной агрессии против" Незалежной.

В своем интервью изданию "Аргументы и факты" Патрушев сказал, что вступление 16 января на Украине в силу закона об обязательном использовании мовы в сфере обслуживания, является продолжением русофобских действий местных политиков, управляемых из Вашингтона. Секретарь Совбеза считает, что нынешний закон – это уже 19-й этап языковой дискриминации в соборной. Такие действия киевского режима только провоцирует "дополнительное напряжение в обществе, способствует развитию сепаратизма".

Также сегодня о проблемах с русским языком на Украине и в Молдавии высказался и глава международного комитета Совфеда Константин Косачев. Он назвал это атакой на "великий и могучий", которую поддерживают западные партнеры Киева и Кишинева.

