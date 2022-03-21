Киев освободят из плена фантазий • 116 • Украина

Украинское общество на пороге чудовищного разочарования

Украинские ресурсы распространяют информацию о том, что, согласно соцопросам, в победе киевского режима убеждены 97% респондентов, причем 72% – в быстрой. Если предположить, что такой вопрос в действительности проводился и результаты его не сфальсифицированы, такой феномен можно объяснить беспрецедентной пропагандистской кампанией, построенной по старинному принципу: «Чем наглее ложь, тем быстрее в нее поверят».







Факт столь чудовищного обмана, ставший очевидным населению Украины уже в ближайшие дни, будет способствовать успешной реализации программы денацификации.



Впрочем, результаты опроса, вероятно, все же преувеличены. Ведь в случае столь невероятной убежденности украинского общества в победе и его единения киевскому режиму едва ли была бы необходимость проводить запрет ряда партий и полную зачистку информационного поля от всех независимых и условно независимых источников. Впрочем, «охота на ведьм» может использоваться СНБО и СБУ для имитации «полезной» деятельности, поскольку никакого реального конструктива в нынешней ситуации у них просто не получается.



Другим результатом столь беспардонного вранья стала потеря киевским режимом пространства политического маневра. Но если предположить, что Зеленский и его ближайшее окружение находятся за пределами Киева, как утверждают некоторые украинские источники, и выполняют роль «говорящих голов», то для тех представителей режима на местах, кто принимает реальные решения (например, губернаторы и военачальники) невозможность выйти из «режима победителя» и начать действовать адекватно обстановке является действительно серьезной проблемой.



Впрочем, некоторые украинские инсайды настаивают на том, что Зе-команда все же сохраняет некоторый уровень субъектности и даже недовольна тем, что Запад, не давая им принимать условия Москвы, старается измотать Россию «в войне до последнего украинца» с минимальными для себя издержками.



И нацистский режим ищет способы добиться более активного включения НАТО в вооруженный конфликт. Зе-команда уже осознала, что гуманитарные проблемы, в том числе и массовая гибель мирного населения, не являются для Запада «красной чертой». И организованные Киевом кровавые провокации, жертвами которых становятся украинцы, не способны радикально изменить позицию альянса о недопустимости прямого вмешательства и лишь способны поддерживать информационный фон.



Поэтому в офисе Зеленского якобы рассматриваются возможности терактов непосредственно против стран альянса, в осуществлении которым можно будет обвинить Россию. Эта информация получила подтверждение из уст высокопоставленного сотрудника СБУ, на днях задержанного российскими правоохранителями. Он рассказал о подготовке нацистами терактов против западных диппредставительств на Западной Украине с целью заставить альянс более энергично проводить антироссийскую политику. Но такая попытка манипулировать Западом, если она не санкционирована Вашингтоном, может дорого обойтись Зеленскому и его подельникам.



Между тем, украинское руководство уже отчетливо осознало, в том числе и благодаря данным западных разведок, что время на них не работает и окончательный разгром украинских вооруженных формирований наступит значительно раньше, чем это предполагалось аналитиками НАТО. Более того, применение новейших ракетных систем ВС РФ по тыловым объектам ВСУ, демонстрирующее абсолютное доминирование русского оружия, стало крайне неприятным сюрпризом не только для украинских нацистов, но и для их покровителей, вызвав тяжелый шок.



Месседж российских военных был получен и понят нашими европейскими «партнерами». Так, после последних ударов российских ракет президент Финляндии Саули Ниинисте в беседе с корреспондентом Financial Times заявил: «Может показаться, что со вступлением в НАТО наши заботы закончатся. Но различные альтернативы включают в себя риски, которые мы должны признать. На данный момент основным риском является эскалация ситуации в Европе». Украинский опыт финнам повторять явно не хочется.

Украинское общество на пороге чудовищного разочарованияУкраинские ресурсы распространяют информацию о том, что, согласно соцопросам, в победе киевского режима убеждены 97% респондентов, причем 72% – в быстрой. Если предположить, что такой вопрос в действительности проводился и результаты его не сфальсифицированы, такой феномен можно объяснить беспрецедентной пропагандистской кампанией, построенной по старинному принципу: «Чем наглее ложь, тем быстрее в нее поверят».Однако этот информационный «допинг», несмотря на его быстрый эффект, уже в среднесрочной перспективе дает прямо противоположный результат. И когда реальность разбивает все «воздушные замки» и наступает жестокое «информационное похмелье», люди не могут простить своего разочарования, и «эмоциональные качели» оказываются в противоположной крайней точке.Факт столь чудовищного обмана, ставший очевидным населению Украины уже в ближайшие дни, будет способствовать успешной реализации программы денацификации.Впрочем, результаты опроса, вероятно, все же преувеличены. Ведь в случае столь невероятной убежденности украинского общества в победе и его единения киевскому режиму едва ли была бы необходимость проводить запрет ряда партий и полную зачистку информационного поля от всех независимых и условно независимых источников. Впрочем, «охота на ведьм» может использоваться СНБО и СБУ для имитации «полезной» деятельности, поскольку никакого реального конструктива в нынешней ситуации у них просто не получается.Другим результатом столь беспардонного вранья стала потеря киевским режимом пространства политического маневра. Но если предположить, что Зеленский и его ближайшее окружение находятся за пределами Киева, как утверждают некоторые украинские источники, и выполняют роль «говорящих голов», то для тех представителей режима на местах, кто принимает реальные решения (например, губернаторы и военачальники) невозможность выйти из «режима победителя» и начать действовать адекватно обстановке является действительно серьезной проблемой.Впрочем, некоторые украинские инсайды настаивают на том, что Зе-команда все же сохраняет некоторый уровень субъектности и даже недовольна тем, что Запад, не давая им принимать условия Москвы, старается измотать Россию «в войне до последнего украинца» с минимальными для себя издержками.И нацистский режим ищет способы добиться более активного включения НАТО в вооруженный конфликт. Зе-команда уже осознала, что гуманитарные проблемы, в том числе и массовая гибель мирного населения, не являются для Запада «красной чертой». И организованные Киевом кровавые провокации, жертвами которых становятся украинцы, не способны радикально изменить позицию альянса о недопустимости прямого вмешательства и лишь способны поддерживать информационный фон.Поэтому в офисе Зеленского якобы рассматриваются возможности терактов непосредственно против стран альянса, в осуществлении которым можно будет обвинить Россию. Эта информация получила подтверждение из уст высокопоставленного сотрудника СБУ, на днях задержанного российскими правоохранителями. Он рассказал о подготовке нацистами терактов против западных диппредставительств на Западной Украине с целью заставить альянс более энергично проводить антироссийскую политику. Но такая попытка манипулировать Западом, если она не санкционирована Вашингтоном, может дорого обойтись Зеленскому и его подельникам.Между тем, украинское руководство уже отчетливо осознало, в том числе и благодаря данным западных разведок, что время на них не работает и окончательный разгром украинских вооруженных формирований наступит значительно раньше, чем это предполагалось аналитиками НАТО. Более того, применение новейших ракетных систем ВС РФ по тыловым объектам ВСУ, демонстрирующее абсолютное доминирование русского оружия, стало крайне неприятным сюрпризом не только для украинских нацистов, но и для их покровителей, вызвав тяжелый шок.Месседж российских военных был получен и понят нашими европейскими «партнерами». Так, после последних ударов российских ракет президент Финляндии Саули Ниинисте в беседе с корреспондентом Financial Times заявил: «Может показаться, что со вступлением в НАТО наши заботы закончатся. Но различные альтернативы включают в себя риски, которые мы должны признать. На данный момент основным риском является эскалация ситуации в Европе». Украинский опыт финнам повторять явно не хочется. Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

116 Источник Похожие новости Российские военные разгромили нацбатальон «Донбасс Коломойский назначил за голову Царёва награду в 100 тысяч долларов В Закарпатье этнические венгры подняли вопрос о выходе из состава Украины и присоединении к Венгрии На Зеленского давят карбаты, чтобы отдал приказ на контратаку Мариуполя Известная украинская правозащитница Елена Бережная арестована в Киеве Африканское эхо событий на Украине Новости партнеров