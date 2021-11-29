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Киев опять сумел облапошить МВФ: как это было

29 ноября 2021, 10:15  •  142 • Аналитика
© РИА Новости / Александр Демьянчук
На прошедшей неделе стало известно о выделении МВФ Украине очередного (задержавшегося больше чем на год) транша кредита на 700 миллионов долларов, а вместе с ним и подписания страной нового меморандума с фондом — с новыми же обязательствами перед ним. И лишь через несколько дней стало известно содержание упомянутого меморандума. Его изучение позволяет сделать вывод, что для Украины, ее экономики, народа и даже власти теперь открываются еще более фантастические перспективы.
Сложно представить, кто в этой счастливой европейской стране может быть против обещанного сначала Госдепом США, а с его подачи через пару-тройку недель и военной разведкой Украины нападения России.
Для начала стоит напомнить, что действующая программа кредитования stand-by на пять миллиардов долларов согласована сторонами в июне прошлого года и, кстати, должна была завершиться буквально через полторы недели. Украине уже должны были быть предоставлены все пять миллиардов, но реально страна получила только первый транш в 2,1 миллиарда сразу по факту утверждения программы. Кстати, получила она их тогда в виде "печеньки" за:
— принятый закон о рынке земли;
— передачу МВФ де-юре, а не только де-факто полного контроля над Национальным банком Украины и даже частичный его вывод из правового поля страны;
— ряд налоговых изменений в интересах международных финансовых спекулянтов и транснациональных компаний.
Два миллиарда с хвостиком долларов кредита не кажутся такой уж большой суммой за столь прекрасные решения украинской власти.
Но для получения следующих траншей "западными партнерами" был обозначен новый объем работ из уступок и обязательств:
— утвердить программу сокращения проблемных кредитов для государственных банков (давно утверждена);
— отпустить цены на газ для населения, отказавшись от социальных тарифов (было выполнено, но зимой прошлого года дали задний ход);
— привести устав "Нафтогаза" в соответствие с нормами Организации экономического сотрудничества и развития, то есть полностью и окончательно передать его в управление "западных партнеров" (здесь их кинули, вообще забрав управление под офис президента);
— передать под управление "западных партнеров" судебную систему (худо-бедно приняли законы и даже сформировали органы, которые под западным контролем будут проводить чистки и расставлять правильных людей в системе);
— продолжить проведение медицинской реформы "имени Супрун", а также образовательной реформы по ее образу и подобию (выполняется).
Выполнены три ключевых обязательства из пяти. Совсем немало для получения одного транша из нескольких оставшихся. Тем более что в июньском меморандуме прошлого года было оговорено: для получения второго транша в сентябре 2020-го было достаточно утвердить программу сокращения проблемных кредитов для государственных банков. Но как раз тогда развернулась эпопея с попыткой уволить полностью работающего на Вашингтон главу так называемого Национального антикоррупционного бюро Артема Сытника. И в итоге денег не дали просто по политическим причинам — невзирая на меморандумы. Позже у украинской власти были другие залеты. Зимой она на фоне начинающегося бунта ввела контролируемые тарифы на газ и тепло. А потом отжала "Нафтогаз". Возможно, Украина бы уже и не получила никаких траншей, но опять вмешалась политика — на фоне инспирированной Западом истерии о грядущем нападении России нужно было как-то поддержать "партнера".
При этом сама программа была продлена на полгода — до июня 2022-го. И теперь Украина сможет претендовать на получение оставшихся 2,2 миллиарда долларов, если выполнит условия из нового меморандума. Вот основные из них в хронологической последовательности.
1. До конца года вакцинировать от коронавируса закупаемыми на Западе препаратами не менее 17 миллионов человек (сейчас — десять миллионов; меры принуждения будут усиливаться).
2. До конца года опубликовать полный аудит прошлогоднего Фонда борьбы с коронавирусом. Большая часть его пошла на дорожное строительство, от которого неплохо "прикуривает" команда Зеленского (то есть это компромат на президента).
3. До конца января разработать и одобрить дорожную карту полной или частичной приватизации государственных Приватбанка и Ощадбанка, в частности, их "продажи международным инвесторам с безупречной репутацией".
4. До конца января назначить "независимый" наблюдательный совет (НС) в "Нафтогазе" (вернуть Западу контроль над компанией) и "Операторе ГТС" (передать Западу контроль над газотранспортной системой). Да еще и расширить полномочия НС при госкомпаниях.
5. До конца апреля провести реорганизацию Высшего совета правосудия с помощью западных "независимых экспертов", что откроет путь к чистке судейского корпуса.
6. До конца мая провести корпоратизацию государственного "Энергоатома" и создать "независимый" НС (в свете изумительной истории с Westinghouse — очень показательно).
Очевидно, что эти обязательства, а также ряд менее значимых, не приведенных в перечне, направлены на усиление колониальной зависимости Украины от Запада. Передача контроля теперь уже над всеми государственными компаниями, над судебной системой и т. д. окончательно превратит власть в Киеве в бутафорскую. И это в обмен на копеечные кредиты.
Особняком стоит обязательство украинской власти до конца весны полностью отказаться от регулирования тарифов на газ и электроэнергию, а значит, и на все другие коммунальные услуги. В случае его выполнения газ при нынешнем уровне цен в Европе навскидку вполне может подорожать в четыре раза, тепло — в 3-3,5, электроэнергия — в 2,5-3, прочие услуги — раза в два.
Представить себе такое развитие сюжета очень сложно — несмотря на очевидную тупость и профнепригодность подавляющего большинства представителей нынешней киевской власти, даже они в состоянии представить, к каким последствиям для них это приведет. Поэтому, конечно, они будут пытаться как-то отпетлять от выполнения части "колониальных" обязательств, особенно от коммунальных. Например, по передаче в управление Западу судебной системы уже просматривается вариант возможного признания соответствующих законов неконституционными Конституционным судом. По "коммуналке", скорее всего, будут действовать какими-то половинчатыми методами. Думается, на Западе это отчетливо осознают. Как понимают и невозможность одномоментного кратного повышения стоимости коммунальных услуг для населения. И думается, там к этому готовы. Готовы есть слона по кусочкам, добиваясь выполнения трех обязательств из пяти или пяти из семи. Главное, что колониальный статус закрепляется на институциональном уровне необратимо. А стоит это Западу сущие копейки.
С другой стороны, если украинские власти готовы подписываться под такими фантастическими условиями за какие-то 700 миллионов, да еще и в период обвала своей популярности и всего через три месяца после того, как им с неба упало 2,7 миллиарда долларов от того же МВФ, это очень многое говорит об экономическом и финансовом состоянии государства.

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