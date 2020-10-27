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Киев определился со статусом жителей Донбасса: Азаров парировал хлёстким вопросом

27 октября 2020, 16:25  •  147 • Политика
Официальный Киев определился со статусом жителей Донбасса в том случае, если когда-либо Украине удастся вернуть под контроль этот регион. Экс-премьер Украины Николай Азаров, услышав заявление министра так называемой реинтеграции и вице-премьера Украины Алексея Резникова, парировал хлёстким вопросом.
По словам Резникова, в случае захвата ДНР и ЛНР украинской армией жители Донбасса, которые имеют российские паспорта, смогут проживать на территории региона после его возвращения на Украину, но они будут считаться иностранцами. Он уточнил, что эти люди получат выбор - остаться жить в Донбассе в статусе иностранца либо уехать.
"Сразу возникает вопрос, а украинцам с венгерским, румынским, польским гражданством, тем, кто уже получил паспорта этих стран, - тоже стоит уезжать?" - поинтересовался Николай Азаров.
"Откуда только все эти слуги берут свои горе-идеи?" - добавил он.

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