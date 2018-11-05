Киев определился с выбором будущего главы Церкви на Украине - СМИ

В случае предоставления автокефалии Киев якобы рассчитывает поставить во главе новой церковной структуры Митрополита Винницкого и Барского Симеона (Шостацкий), который является представителем Украинской Православной Церкви, (самоуправляемая, но неотъемлемая часть Московского Патриархата). Об этом сообщил ряд украинских СМИ со ссылкой на информированные источники.

Согласно предварительной информации, члены администрации действующего главы государства Петра Порошенко активно лоббируют кандидатуру Митрополита*.

Напомним, ранее управляющий делами Украинской Церкви (Московского Патриархата) Митрополит Бориспольский и Броварский Антоний (Паканич) рассказал о том, что существует секретное указание Константинопольского Патриархата, согласно которому лидер раскольнического «Киевского Патриархата» Филарет Денисенко и глава «Автокефальной Церкви» Макарий Малетич не будут допущены к выборам главы так называемой «Единой поместной Церкви».

Непосредственно руководство Русской Православной Церкви разорвало евхаристическое общение с Фанаром, который пообещал предоставить автокефалию украинским раскольникам.

* Издание "Обозреватель"