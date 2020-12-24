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Киев определился с целями в отношениях с Москвой

24 декабря 2020, 15:10  •  111 • Политика
Фото: imago stock&people/www.globallookpress.com
Новые дружелюбные планы перечеркиваются прежними условиями
Украина хочет мира с соседней Россией. Об этом заявил глава МИД Незалежной Дмитрий Кулеба. По его словам, мирное сосуществование – вот краткосрочная цель при выстраивании отношений с Москвой. Только после этого можно будет думать о других аспектах сотрудничества.
На брифинге в четверг, 24 декабря, глава украинской дипломатии констатировал, что сейчас Москва и Киев находятся в состоянии войны.
"Сейчас есть война между Россией и Украиной – это факт. Мы должны прекратить войну",
– заявил Кулеба. Но мир возможен только после восстановления территориальной целостности, приводит слова министра "Страна.ua". По его мнению, проблема в том, что у России иная позиция, которую она не хочет менять.
Ранее Кулеба рассказал об обиде на российского коллегу Сергея Лаврова, который отказывается от личных контактов.
Ранее Россия согласилась предоставить Украине вакцину от COVID-19, однако этот жест доброй воли проигнорировали в Киеве. Сам президент Незалежной Владимир Зеленский не смог объяснить, почему отказался от этого предложения, но ответ нашел экс-премьер Николай Азаров.

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