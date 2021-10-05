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Киев определился с планами прямых закупок газа у Москвы
05 октября 2021, 16:25 • 78 • Политика
В Незалежной в топливном кризисе на европейском континенте обвинили РФ
Киевский режим не собирается возвращаться к прямым контрактам на закупку газа у Москвы. Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в интервью изданию "Левый берег".
Глава кабмина успокоил соотечественников информацией о накопленных в подземных хранилищах страны свыше 18,5 млрд куб голубого топлива.
"Сейчас мы довольно уверенно себя чувствуем с точки зрения прохождения отопительного сезона с газом. В принципе, Украина по состоянию на конец позапрошлой недели на 90% готова к отопительному сезону", – отметил пан Шмыгаль.
На вопрос журналиста, рассматривают ли власти вариант прямого диалога с РФ по поставкам сырья в случае его дефицита на фоне очень холодной зимы, премьер ответил, что "такие переговоры не планируются".
Также он прокомментировал нынешний газовый кризис и рекордные цены на голубое топливо в связи с недостаточными запасами в европейских ПХГ. Пан Шмыгаль выразил уверенность, что эта ситуация "рано или поздно завершится".
"Я считаю, что это один из элементов гибридной войны, теперь уже против Европы и против Украины со стороны РФ. Это манипуляция ценами на газ", – проговорил западную пропагандистскую мантру украинец.
Между тем, ранее во вторник, 5 октября, местное издание "Экономическая правда" сообщило, что у Незалежной для проведения отопительного сезона не хватает 4 миллиардов кубометров голубого топлива . В публикации отмечается, что решить эту проблему "Нафтогазу" поможет компенсация за потерю контроля над ГТСУ, которую компания получит уже в текущем году.
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