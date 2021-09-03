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Киев опоздал на пару веков с переименованием в "Русь-Украину" – экс-депутат Рады

03 сентября 2021, 03:35  •  36 • Политика
Политический аналитик, бывший депутат Верховной рады Александр Доний считает, что Киев опоздал на пару веков с переименованием в "Русь-Украину". Он объяснил, почему это нужно было делать в XIX веке, а сейчас данная идея является раскольнической.
Ранее советник главы Офиса президента Украины, спикер украинской делегации в контактной группе по Донбассу Алексей Арестович заявил, что Украина должна сменить название и стать Русью-Украиной.
Александр Доний напомнил, что за Владимира Зеленского голосовали как за приверженца центристской (между русскими и украинцами) полицией. Выбрать получилось, а сконструировать центристскую идею – нет. Но в кругу нынешнего президента Украины, считает политаналитик, имеется недостаток интеллектуальной среды, поэтому и появляются "такие смешные персонажи, как Арестович".
По мнению Дония, идея переименования Незалежной в Русь-Украину неработоспособна. Она является шагом в прошлое, а не в будущее.
"Более того, эта идея не объединительная, а раскольническая, потому что благодаря ей кто–то будет представлять себя украинцем, а кто-то-украино-русином", - уверен эксперт.
Он отметил, что Киев опоздал на пару веков с таким переименованием. Бороться за слово "Русь" нужно было в XIX веке. Тогда большое влияние на казачество оказало произведение "История Украины-Руси", одним из авторов которого является Михаил Грушевский. Он попытался углубить украинскую историю, отделив украинцев от русских.
Политический аналитик в статье для сайта "Главред" привёл показательный пример. Князь Владимир, который потом стал Василием, а теперь называется Владимиром Великим до своего княжения в Киеве был князем Новгородским.
Доний уверен: такие, как Арестович, не задумываются об общности истории, им просто необходимо сказать "что-то экстравагантное".
Ранее Алексей Арестович, советник главы Офиса президента Украины Андрея Ермака, проговорился о "страшной силе" Украины. Он назвал условие, когда эта "сила" будет задействована против России.

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