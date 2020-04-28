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Киев опаздывает с выполнением "парижских" обязательств по Донбассу
28 апреля 2020, 15:10 • 194 • Политика
Дата следующего саммита "нормандской четверки" зависит от Украины
Москва крайне заинтересована в продвижении мирного процесса в Донбассе, но следующая встреча "нормандской четверки" на высшем уровне состоится только после того, как будут выполнены договоренности, достигнутые на саммите в Париже в декабре 2019 года. Пока "домашняя работа" не сделана, сообщил пресс-секретарь Дмитрий Песков во вторник, 28 апреля.
"Нас, конечно, интересует… когда мы сможем собраться на высшем уровне, чтобы оценить эту сделанную "домашнюю работу". Это чрезвычайно важный вопрос, причем и для Москвы, и для Берлина, и для Парижа", – цитирует РИА "Новости" Пескова.
На встрече лидеров России, Украины, Франции и Германии 9 декабря в Париже было подтверждено, что основой урегулирования в Донбассе остаются минские соглашения. До апреля 2020 г. Киев должен был согласовать с ДНР и ЛНР еще три места разведения сил на линии разграничения. В апреле "нормандская четверка" планировала встретиться в Берлине, чтобы обсудить дальнейший план действий. Но, как сказал накануне министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, "ни о каком саммите речи пока быть не может", поскольку парламент и правительство Украины блокируют все действия, согласованные в Париже, пишет РИА ФАН.
Однако на министерском уровне "нормандская" встреча состоится, утверждают в Киеве. В четверг, 30 апреля, главы МИД четырех стран в режиме видеоконференции обсудят, как "придать импульс" процессу урегулирования, передает РБК. По словам главы МИД Незалежной Дмитрия Кулебы, он очень благодарен коллегам за согласие на переговоры.
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