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Киев окончательно оттолкнул жителей Донбасса: "Будет чуть ли не лишать гражданства"
26 июля 2021, 18:10 • 140 • Политика
Киев окончательно оттолкнул жителей Донбасса, пригрозив им из-за получения русских паспортов и участия в голосовании в рамках парламентских выборов в России, заметил Артём Бузила: "Будет чуть ли не лишать гражданства".
На прошлой неделе стало известно, что граждане Донецкой и Луганской народных республик, имеющие русские паспорта, смогут проголосовать на выборах в Госдуму, напомнил ведущий канала Царьград Никита Комаров в эфире программы "Без цензуры".
Голосование будет проходить в онлайн-формате. Это решение оценил гость студии - журналист Артём Бузила. Он подчеркнул, что к грядущим парламентским выборам в России сейчас приковано очень пристальное внимание, в том числе со стороны Киева:
Что касается дистанционного формата выборов, то он скорее является наиболее оптимальным. Организовывать голосование, например, в Ростовской области может быть затратно и трудно.
Многие жители Донбасса, вероятно, не смогут приехать, и явка будет маленькой. А онлайн-голосование уже было испробовано при получении паспортов России и подтвердило свою эффективность.
Так жители народных республик, ставшие непосредственной частью нашей страны, смогут сделать свой выбор и получить собственных представителей в законодательном органе России, подытожил собеседник "Первого русского".
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