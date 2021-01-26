Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Они потеряют все. За "восстание школьников" заплатят миллионы
В Киеве началась истерика из-за слов Пушилина: «Проект Новороссия не закрыт!»
Россия, помоги! Скандал в Евросоюзе обернулся хаосом
Львовский профессор: Нам отомстят на выборах за украинизацию
Главная / Украина

Киев ограничит «неблагонадежным украинцам» доступ в Интернет

26 января 2021, 16:05  •  278 • Украина
В профильный комитет Верховной рады Украины поступил проект положения о запрете использования «отдельными категориями украинских граждан ряда сайтов и социальных сетей во Всемирной паутине». Как утверждают авторы документа, нововведение позволит местным правоохранителям «активнее выявлять потенциальных сепаратистов», а официальному Киеву — заявить о реализации очередной программы защиты украинской государственности. Скептики полагают, что принятие документа окончательно уничтожит свободу слова в этой стране. Ситуацию изучал корреспондент ФАН
Отчеты о проделанной украинскими силовиками работе, активно распространяемые по каналам центральных средств массовой информации Украины, все чаще напоминают фрагменты шпионских фильмов. На днях в Полтавской области сотрудники СБУ задержали женщину, которая якобы размещала на своей персональной странице в Интернете «контент российского шовинистического содержания». В вину жительнице населенного пункта Горишние Плавни (до 2016 года — город Комсомольск) вменяется подстрекательство к «вооруженному мятежу» — она имела неосторожность сравнить тарифы на ЖКХ на Украине с российскими и сделать выбор в пользу тарифов в РФ.
А ранее в Днепропетровской области был задержан молодой человек, который признал Крым российским. Помимо прочего, на Закарпатье стражи порядка пресекли деятельность «сепаратиста», требовавшего на одном из форумов возобновить преподавание основных предметов в местных школах на венгерском и русском языках. Всем вышеперечисленным гражданам грозит тюремное заключение на срок от 5 до 15 лет за посягательство на территориальную целостность и суверенитет Украины.  
Похоже, некоторым представителям украинских политических и общественных сил подобных задержаний показалось мало.
«Необходимо проверить всех пользователей социальных сетей и информационных ресурсов [на Украине] на лояльность нашему государству», — говорится в представленном в ВР обращении, под которым подписались как лидеры нескольких националистических группировок, так и чиновники ряда региональных администраций.
Прокомментировал ситуацию и активист запрещенной в РФ организации «Тризуб Степана Бандеры».
«Принятие нового документа всем нам развяжет руки: стражи порядка и их помощники получат возможность выявлять «недовольных властью лиц», — заявил в беседе с корреспондентом Федерального агентства новостей активист организации. — Когда мы начнем блокировать «сепаратистам» доступ в Интернет и даже станем точечно отключать их от мобильной связи, у них останется два выхода: или стать настоящими патриотами, или ехать в Россию, Венгрию, Румынию или Польшу».  
В том, что рано или поздно соответствующее положение будет одобрено украинским парламентом, активист не сомневается. 
«Сейчас нельзя с точностью сказать, действительно ли Рада примет подобное решение, — заявил ФАН юрист Виктор Барчук. — Наверное, говорить о тотальном контроле над «несогласными гражданами» в украинских реалиях пока рано. Но вот ведь в чем дело — согласно законодательству Украины, правоохранители на местах могут применять санкции не только в отношении всех потенциальных «предателей и шпионов», но и против пользователей сайтов «сепаратистского содержания». Уже сейчас провайдеры в как минимум десяти областях нашей страны оставляют за собой право блокировать доступ к Сети и мобильной связи для отдельно взятых граждан. С подачи украинских спецслужб списки таких «неблагонадежных граждан» будут расти в геометрической прогрессии».  
В правильности этого суждения корреспондент ФАН убедился лично. На запрос в офис интернет-провайдера относительно целесообразности блокирования нескольких сайтов, включая Первый канал и РТР Планета, он получил исчерпывающий ответ:
«Некоторые сайты имеют антиукраинское содержание. Посещать их мы вам настоятельно не рекомендуем».
Впрочем, оператор тут же оговорился и сообщил буквально следующее:
«Глушить» Интернет и телефон — дело хлопотное, абонент всегда найдет выход. Но на карандаш у нас может быть взят любой человек в любое время». 
Автор: Леонид Андросов

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники


Загрузка...



278
Источник
Похожие новости
25 января 2021, 22:40
Онкобольная американская колония: «свидомые» в бешенстве от заявления украинского профессора
25 января 2021, 22:40
Тимошенко сцепились с Порошенко из-за российского газа
26 января 2021, 13:20
Рискнёт ли Владимир Зеленский запустить часовой механизм бомбы, которая взорвёт его фракцию в Раде?
26 января 2021, 02:20
Mejdurecie: Русский язык как защита государственности Молдовы
25 января 2021, 22:40
Дмитрий Гордон боится, что насильственная украинизация «разорвёт Украину на клочки»
26 января 2021, 16:05
Киев ограничит «неблагонадежным украинцам» доступ в Интернет
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
23 января 2021, 01:55
На Украине придумали, как лишить граждан последнего
21 января 2021, 16:00
СМИ: украинские власти пришли в ярость от ответа России на водную блокаду Крыма
23 января 2021, 09:15
Яков Кедми раскрыл план уничтожения России: Они должны платить за каждую подлость
22 января 2021, 20:25
Деркач рассказал, что будет с Байденом, украинскими олигархами и постом президента после полной трансляции его аудиотеки
25 января 2021, 08:55
Михаил Хазин: У Путина осталась "козырная карта". Жертвы "глобальной чистки" планируют побег
20 января 2021, 18:00
Крещенские морозы добили инфраструктуру и экономику Украины
22 января 2021, 13:05
Картинка с Путиным вывела из себя американского эксперта
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.