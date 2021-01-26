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Киев ограничит «неблагонадежным украинцам» доступ в Интернет
26 января 2021, 16:05 • 278 • Украина
В профильный комитет Верховной рады Украины поступил проект положения о запрете использования «отдельными категориями украинских граждан ряда сайтов и социальных сетей во Всемирной паутине». Как утверждают авторы документа, нововведение позволит местным правоохранителям «активнее выявлять потенциальных сепаратистов», а официальному Киеву — заявить о реализации очередной программы защиты украинской государственности. Скептики полагают, что принятие документа окончательно уничтожит свободу слова в этой стране. Ситуацию изучал корреспондент ФАН.
Отчеты о проделанной украинскими силовиками работе, активно распространяемые по каналам центральных средств массовой информации Украины, все чаще напоминают фрагменты шпионских фильмов. На днях в Полтавской области сотрудники СБУ задержали женщину, которая якобы размещала на своей персональной странице в Интернете «контент российского шовинистического содержания». В вину жительнице населенного пункта Горишние Плавни (до 2016 года — город Комсомольск) вменяется подстрекательство к «вооруженному мятежу» — она имела неосторожность сравнить тарифы на ЖКХ на Украине с российскими и сделать выбор в пользу тарифов в РФ.
А ранее в Днепропетровской области был задержан молодой человек, который признал Крым российским. Помимо прочего, на Закарпатье стражи порядка пресекли деятельность «сепаратиста», требовавшего на одном из форумов возобновить преподавание основных предметов в местных школах на венгерском и русском языках. Всем вышеперечисленным гражданам грозит тюремное заключение на срок от 5 до 15 лет за посягательство на территориальную целостность и суверенитет Украины.
Похоже, некоторым представителям украинских политических и общественных сил подобных задержаний показалось мало.
Прокомментировал ситуацию и активист запрещенной в РФ организации «Тризуб Степана Бандеры».
В том, что рано или поздно соответствующее положение будет одобрено украинским парламентом, активист не сомневается.
В правильности этого суждения корреспондент ФАН убедился лично. На запрос в офис интернет-провайдера относительно целесообразности блокирования нескольких сайтов, включая Первый канал и РТР Планета, он получил исчерпывающий ответ:
Впрочем, оператор тут же оговорился и сообщил буквально следующее:
Автор: Леонид Андросов
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