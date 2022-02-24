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Киев официально утвердил режим полицейской диктатуры

24 февраля 2022, 08:35  •  325 • Аналитика
© РИА Новости / Стрингер
Флаг Украины на здании Верховной рады в Киеве
Вчера уже достаточно поздним вечером Верховная рада Украины приняла закон, которым ввела в действие указ президента Зеленского "О введении чрезвычайного положения в отдельных регионах Украины", подписанный им за пару часов до внесения в парламент. Указ же стал следствием соответствующего решения Совета национальной безопасности и обороны (СНБО), принятого по итогам утреннего заседания.
"Отдельными регионами" определены 22 области страны и город Киев — то есть, собственно, вся территория страны, за исключением Донецкой и Луганской областей, где действует другой правовой режим — так называемая Операция объединенных сил. Чрезвычайное положение (ЧП) вводится на 30 дней с 00 часов 00 минут 24 февраля, но в СНБО сразу же предупредили, что оно может быть продлено еще на 30 дней. Ну а потом никто не мешает все это повторять.
Перед его введением ситуация развивалась так.
Дввдцать первого февраля, после трансляции заседания российского Совета безопасности и перед ожидаемым выступлением Владимира Путина по поводу признания ДНР и ЛНР, было назначено заседание СНБО, посвященное этим событиям, а также брифинг по его итогам, изначально запланированный на 21:00 по Киеву. Но поскольку выступление российского президента затянулось, задержалось и заседание украинского СНБО, на котором, разумеется, его дружно смотрели. А вот по итогам мероприятия ни секретарь СНБО Алексей Данилов, ни сам Владимир Зеленский ничего внятного так и не сказали.
Двадцать второго февраля ситуация начала меняться — возможно, после советов "западных партнеров". В ходе нового обращения Зеленский заявил о признании Россией квазиобразований на временно оккупированной территории Украины, легитимизации на высшем уровне ввода туда войск, поблагодарил "западных партнеров" за введенные санкции против России и финансовую поддержку Украины, а также попросил новых санкций и дополнительной финансовой поддержки. Плюс — заявил о призыве резервистов и о налогово-бюджетных инициативах, а также предложил бизнесу скинуться на защиту страны. На что, кстати, немедленно откликнулся Ринат Ахметов, заявивший об уплате в бюджет авансом миллиарда гривен. Следом то же самое сделал Константин Жеваго (компания Ferrexpo). Нужно сказать, что оба в прошлом году получили десятки миллиардов сверхприбыли за счет высоких цен на железную руду.
Двадцать третьего февраля Верховная рада приняла постановление с рекомендацией СНБО принять санкции по отношению к членам Госдумы и Совбеза России, голосовавшим за признание независимости ДНР и ЛНР. А затем разрешила правительству в течение трех месяцев перераспределять средства из любой статьи государственного бюджета на защиту и оборону. И кроме того, увеличила на 26,5 миллиарда гривен доходную и расходную части бюджета, направив почти всю эту сумму силовым органам.
Для утверждения ЧП украинский парламент вечером собрался на специально созванное внеочередное заседание, правда, с некоторым опозданием — из-за информации о минировании здания Верховной рады.
Согласно внесенному тексту документа, Зеленский и его веселая команда пожелали включить в ЧП вот такой скромный набор мероприятий:
— установление особого режима въезда и выезда, а также ограничение свободы передвижения по территории (при необходимости, то есть при желании представителя власти);
— ограничение движения транспортных средств и их досмотр (при необходимости);
— усиление охраны общественного порядка и объектов, обеспечивающих жизнедеятельность населения и народного хозяйства (в тексте содержится именно это "недекоммунизированное" словосочетание);
— запрет проведения массовых мероприятий;
— запрет забастовок;
— временная и безвозвратная эвакуация людей из мест, опасных для жизни;
— введение комендантского часа;
— проверка документов у граждан, а в необходимых случаях — проведение личного досмотра, досмотра вещей, транспортных средств, багажа и грузов, служебных помещений и жилья;
— запрет призывникам, военнообязанным и резервистам (то есть, по сути, всем мужчинам призывного возраста и немалой части женщин) менять место проживания (включая и выезд за границу) без уведомления военкомата;
— запрет изготовления и распространения информационных материалов, которые могут дестабилизировать обстановку;
— регулирование работы гражданских теле- и радиоцентров, запрет работы любительских радиопередающих средств и радиоизлучающих устройств личного и коллективного пользования;
— особые правила пользования связью и передачей информации через компьютерные сети (при необходимости);
— возможность в порядке, предусмотренном Конституцией и законами, запрета деятельности политических партий, общественных организаций в интересах национальной безопасности и общественного порядка, здравоохранения или защиты прав и свобод людей.
Рулить всем этим процессом будут региональные штабы, насыщенные представителями силовых органов.
С первой попытки утвердить всю эту прелесть не удалось, поскольку де-факто Зеленский и Ко сегодня большинство в парламенте не контролирует. Части депутатов не понравились положения об ограничении деятельности телевидения и радиовещания, а также о запрете политических партий.
В итоговой версии документа их не оказалось. Однако норма о запрете изготовления и распространения информации, которая может дестабилизировать обстановку, предполагает очень широкую трактовку и возможность блокирования, например, любых интернет-СМИ, не говоря уж о преследовании граждан. Но, кстати, как раз выпавшие нормы прямо не касались прав и свобод личности.
В результате получился документ именно о тотальном ограничении прав и свобод граждан и, по сути, установлении полицейской диктатуры. Да еще и в условиях существования — под покровительством государства, в том числе финансовым — парамилитарных неонацистских формирований. То есть об установлении диктатуры согласно худшим образцам фашистских латиноамериканских хунт 70-80-х годов прошлого века. И нет ни малейших сомнений в том, что "западные партнеры" этого не заметят, как в течение последних восьми лет не замечали на Украине незаконных преследований и безнаказанных убийств инакомыслящих, ограничения прав и свобод людей, взращивания неонацизма и многих других уродливых проявлений их проекта послемайданной Украины.

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