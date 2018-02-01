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Киев официально отрекся от судов в Крыму и Донбассе
01 февраля 2018, 04:24 • 294 • В мире
На Украине объявили о прекращении работы украинских судов в народных республиках Донбасса и Крыму.
Украинский Высший совет правосудия прекратил работу украинских судов на территории народных республик Донбасса и в Крыму. На сайте совета обнародовано сообщение, в котором говорится, что работа местных и апелляционных судов была прекращена.
В сообщении сказано, что Высший совет правосудия руководствовался статьей 147 закона Украины "О судоустройстве и статусе судей", статьями 3, 30, 34 Закона Украины "О Высшем совете правосудия".
Подчеркивается, что данное решение было вызвано исключительно целях по борьбе с терроризмом, а не с реально существующей ситуацией.
Отмечается, что орган правосудия даже готов обеспечить "перевод судей на постоянное место работы в другие суды того же уровня".
Напомним, что Крым стал российским регионом после референдума 2014 года, а народные республики Донбасса – ДНР и ЛНР – заявили, что не подчиняются украинской власти и не признают ее.
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