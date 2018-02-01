Киев официально отрекся от судов в Крыму и Донбассе

• 294 • В мире

На Украине объявили о прекращении работы украинских судов в народных республиках Донбасса и Крыму.

Украинский Высший совет правосудия прекратил работу украинских судов на территории народных республик Донбасса и в Крыму. На сайте совета обнародовано сообщение, в котором говорится, что работа местных и апелляционных судов была прекращена.

В сообщении сказано, что Высший совет правосудия руководствовался статьей 147 закона Украины "О судоустройстве и статусе судей", статьями 3, 30, 34 Закона Украины "О Высшем совете правосудия".

Подчеркивается, что данное решение было вызвано исключительно целях по борьбе с терроризмом, а не с реально существующей ситуацией.

Отмечается, что орган правосудия даже готов обеспечить "перевод судей на постоянное место работы в другие суды того же уровня".

Напомним, что Крым стал российским регионом после референдума 2014 года, а народные республики Донбасса – ДНР и ЛНР – заявили, что не подчиняются украинской власти и не признают ее.