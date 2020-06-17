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Водная блокада полуострова сознательно используется властями Незалежной для шантажа России

Соратник президента Украины Владимира Зеленского, член фракции "Слуга народа" Василий Мокан назвал "козырем в рукаве" Киева блокаду Северо-Крымского канала, по которому поставлялась вода в Крым. По его словам, украинские власти сознательно его используют для дестабилизации ситуации в российском регионе.

"Поставки воды невозможны, потому что это также политический инструмент и козырь в наших руках", – заявил депутат в эфире телеканала ATR.

Пан Мокан отметил, что власти Незалежной знают о дефиците питьевой воды в Крыму, а инфраструктурные объекты на полуострове не могут полностью решить проблему.

Украинский депутат утверждает, что на Россию оказывается давление на всех уровнях: в рамках минских переговоров, нормандских и неофициальных.

А вот если Киев прекратит водную блокаду Крыма, тогда Украина останется без инструмента влияния на РФ и вопрос принадлежности полуострова уйдет из политической повестки.





Напомним, майданная власть отомстила крымчанам за из выбор путем референдума весной 2014 г. на фоне госпереворота в Киеве вернуться в состав России, перекрыв Северо-Крымский канал, по которому в Республику поступала днепровская вода.

Накануне стало известно о плане в рядах Зеленского решить вопрос с водоснабжением Крыма – нужно всего лишь вывести из перечня не подлежащих приватизации два госпредприятия, поставлявших воду в регион.

