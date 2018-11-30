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Киев объяснился за появление военных инспекторов США в Донбассе: «Приехали присмотреться и поддержать»

30 ноября 2018, 17:55  •  118 • В мире
В Киеве объяснили, для чего попросили приехать в Донбасс военных инспекторов из США. Как пояснили в штабе Операции объединенных сил (ООС), американские военные, включая одного представителя от Дании, приехали присмотреться к тому, как воюют в регионе ВСУ, и оказать украинской армии «международную поддержку».
О том, что в Донбасс нагрянула инспекция из США вместе с единственным представителем Дании, штаб ООС рассказал на своей официальной странице в Facebook. Здесь же Киев объяснился, для чего он вообще вызвал в регион заграничную инспекцию.
Как уточняется, американцы и датчанин прибыли, чтобы присмотреться к тому, как воюют в Донбассе украинские солдаты, и оказать им «международную поддержку».
«Инспекционная группа США прибыла по приглашению украинской стороны с целью мониторинга военно-политической ситуации в Восточном и Южном регионах Украины, наблюдения за военной деятельностью ВСУ и других военных формирований и правоохранительных органов Украины», - сообщили в ООС.
Кроме того, как ожидается, американские «гости» должны будут помочь найти «пути урегулирования кризисной сложившейся ситуации, а также предоставить международную поддержку ВСУ».
Любопытный момент: в регион, где уже четвертый год идет вооруженный конфликт и, по сути, гражданская война, американские военные инспекторы прибыли буквально накануне до официального вступления в силу введенного военного положения в десяти регионах страны.

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