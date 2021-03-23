Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Кедми рассказал, когда США придётся поволноваться из-за русских: "У них ост...
Секретный объект - в щепки: ВКС России нанесли мощный удар по иностранным спецсл...
Трампу хватило четырёх слов о Байдене - зал потонул в диком хохоте
Крым взяли. Теперь что берём? В решении Путина увидели намёк
Главная / Политика

Киев объяснил причину укрепления дамбы у Крыма

23 марта 2021, 18:30  •  319 • Политика
Фото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Деятели "революции гидности" строят планы, как заморить население полуострова в то время, как в стране погибают реки
Киевский режим пытается укрепить дамбу на Северо-Крымском канале исключительно ради того, чтобы ни капли днепровской воды "несанкционированно" не попало на российский полуостров. Об этом заявил виртуальный представитель президента Украины в мифическом образовании "АРК" Антон Кориневич в интервью ТСН.ua.
По его словам, на 107 км у контрольно-пропускного пункта "Каланчак" возведена "крайняя" дамба, у которой есть "затворы и необходимые механизмы".
"Но, как говорят представители управления канала, ее надо укреплять. Во-первых, для того, чтобы избежать возможности несанкционированного попадания воды", – цитирует "МК" пана Кориневича.
Также он утверждает, что укрепление дамбы поспособствует орошению земель на Херсонщине.
При этом на сегодня у постмайданных руководителей нет конкретных планов по данному вопросу.
Напомним, в феврале нынешнего года пан Кориневич посетил Управление заблокированного киевским режимом и мертвого Северо-Крымского канала в городе Таврийск, где общался с начальником предприятия Сергеем Шевченко. Там чиновник и объявил о великих планах Незалежной сделать все, чтобы полностью отсечь крымчан от пресной воды, которая до весны 2014 г. поступала по советской артерии на полуостров.
А накануне стало известно, что через 30 лет Незалежная сама может ощутить дефицит пресной воды из-за тяжелой экологической обстановки на реках соборной.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники


Загрузка...



319
Источник
Похожие новости
23 марта 2021, 01:05
"Путин высоко возносится": Норвежец разгадал тайну таёжных фотографий президента РФ
23 марта 2021, 02:55
"Симуляция мирного процесса": Бойцов ВСУ после убийства старика сравнили с террористами
23 марта 2021, 06:35
"Не готовы ввязываться": Запад предал Украину ещё в 2014-м. Экс-глава СНБО решился назвать причину
23 марта 2021, 10:15
Украинский политолог едва сдержался после слов о крови на Зеленском: Эмоции не скрыла даже улыбка
23 марта 2021, 08:25
В кремлёвском пуле показали запрещённое для Байдена видео с Путиным: "Только не показывайте"
23 марта 2021, 01:05
Глава европейской дипломатии ответил на обвинения Путина, повторив его же слова
Новости партнеров
 
Выбор дня
23 марта 2021, 01:05
"Путин высоко возносится": Норвежец разгадал тайну таёжных фотографий прези...
23 марта 2021, 02:55
"Симуляция мирного процесса": Бойцов ВСУ после убийства старика сравнили с ...
23 марта 2021, 06:35
"Не готовы ввязываться": Запад предал Украину ещё в 2014-м. Экс-глава СНБО ...
23 марта 2021, 10:15
Украинский политолог едва сдержался после слов о крови на Зеленском: Эмоции не скрыла...
23 марта 2021, 01:05
Нашествие кораблей НАТО в Черном море: Почему украинцы рано радуются
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
18 марта 2021, 01:00
"Всё сказано предельно ясно": Захарова прояснила ситуацию с отзывом посла из США
22 марта 2021, 13:10
"Крым наш, но не совсем": Кто сдаёт полуостров изнутри? "Предателю" задали прямой вопрос
20 марта 2021, 23:35
Зачем Псаки надела "рассаду для помидоров": Пресс-секретарь Белого дома удивила внешним видом
21 марта 2021, 18:50
"Не останавливайтесь, Владимир Владимирович!": Путину дали подсказку о новом пополнении России
21 марта 2021, 14:15
Скандальное интервью Бориса Ельцина из "Бесогона" поставило всех в тупик
22 марта 2021, 13:10
Трампу хватило четырёх слов о Байдене - зал потонул в диком хохоте
21 марта 2021, 01:25
Нацисты разгромили и подожгли Офис Зеленского
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.