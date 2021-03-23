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Деятели "революции гидности" строят планы, как заморить население полуострова в то время, как в стране погибают реки

Киевский режим пытается укрепить дамбу на Северо-Крымском канале исключительно ради того, чтобы ни капли днепровской воды "несанкционированно" не попало на российский полуостров. Об этом заявил виртуальный представитель президента Украины в мифическом образовании "АРК" Антон Кориневич в интервью ТСН.ua.

По его словам, на 107 км у контрольно-пропускного пункта "Каланчак" возведена "крайняя" дамба, у которой есть "затворы и необходимые механизмы".

"Но, как говорят представители управления канала, ее надо укреплять. Во-первых, для того, чтобы избежать возможности несанкционированного попадания воды", – цитирует "МК" пана Кориневича.

Также он утверждает, что укрепление дамбы поспособствует орошению земель на Херсонщине.

При этом на сегодня у постмайданных руководителей нет конкретных планов по данному вопросу.

Напомним, в феврале нынешнего года пан Кориневич посетил Управление заблокированного киевским режимом и мертвого Северо-Крымского канала в городе Таврийск, где общался с начальником предприятия Сергеем Шевченко. Там чиновник и объявил о великих планах Незалежной сделать все, чтобы полностью отсечь крымчан от пресной воды, которая до весны 2014 г. поступала по советской артерии на полуостров.

А накануне стало известно, что через 30 лет Незалежная сама может ощутить дефицит пресной воды из-за тяжелой экологической обстановки на реках соборной.

