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Киев обвинил Россию в гибели мальчика в Донбассе

08 апреля 2021, 14:00  •  189 • Политика
Официальный Киев обвинил Россию в трагической гибели ребёнка в Донбассе. Как и ранее, ни одного доказательства своих слов украинская сторона не предоставила.
Напомним, 3 апреля в посёлке Александровское украинский дрон сбросил на пятилетнего ребёнка самодельное взрывное устройство. Ребёнок погиб на месте. Также ранения получила находившаяся рядом с ним женщина.
Трагедия вызвала широкий резонанс как в Донбассе, так и в России. Спикер Госдумы Вячеслав Володин потребовал от ОБСЕ и ПАСЕ изгнать после такого Украину из Совета Европы.
Пресс-секретарь украинской делегации на минских переговорах по Донбассу Алексей Арестович заявил о том, что, по версии Киева, во-первых, малыш погиб не от украинской взрывчатки, а от найденного взрывного устройства во дворе, а во-вторых, по его словам, виновата в этом Россия.
"Это свидетельствует о том, что российская сторона мало того что оккупировала нашу землю, она там разбрасывает опасные взрывные устройства, штатные или нештатные, от которых погибают граждане Украины, в том числе 5-летний ребёнок", - заявил он.

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