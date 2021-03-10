|
Киев обвинил Москву в подготовке провокаций в Донбассе
10 марта 2021, 01:25 • 84 • Политика
На Украине считают, что РФ намерена "заморозить" конфликт по абхазскому сценарию
Россия планирует провокации в зоне вооруженного противостояния в Донбассе для введения туда миротворцев, что "заморозит" конфликт. С таким обвинением выступил представитель киевского режима в Трехсторонней контактной группе Сергей Гармаш, сообщает "Интерфакс-Украина".
"Цель провокации и введения "миротворцев" – создать на Донбассе новую реальность, которая сделает невыгодные для России немецко-французские "предложения по кластерам" уже неактуальными и позволит законсервировать конфликт по абхазскому образцу", – заявил Гармаш.
Украинец утверждает, что Москва намерена "переформатировать регион в военную базу" для "возможности возобновления военных действий".
По его словам, в ДНР и ЛНР сейчас могут проводиться работы по укреплению обороны в случае контрнаступления ВСУ в ответ на "провокации". Гармаш считает важным различать провокационные действия от реального наступления противника, чтобы не дать повод ввести "миротворцев".
Между тем, сами украинцы в последнее время все чаще снимают и выкладывают в соцсетях видео транспортировки по железной дороге военной техники. Граждане полагают, что все это предназначено для Донбасса. При этом из видео непонятно, когда сделаны кадры и куда конкретно следует техника.
Ранее сегодня в Москве источник РИА "Новости" рассказал, что в России не видят смысла встречаться лидерам нормандского формата, поскольку Киев не выполняет пункты минских соглашений.
Подпишитесь на нас
Загрузка...
84
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
05 марта 2021, 03:10
|
09 марта 2021, 09:50
|
09 марта 2021, 08:00
|
03 марта 2021, 08:05
|
03 марта 2021, 03:30
|
07 марта 2021, 12:55
|
03 марта 2021, 17:15