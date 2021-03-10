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Киев обвинил Москву в подготовке провокаций в Донбассе

10 марта 2021, 01:25  •  84 • Политика
Фото: Aleksandr Gusev/Keystone Press Agency/www.globallookpress.com
На Украине считают, что РФ намерена "заморозить" конфликт по абхазскому сценарию
Россия планирует провокации в зоне вооруженного противостояния в Донбассе для введения туда миротворцев, что "заморозит" конфликт. С таким обвинением выступил представитель киевского режима в Трехсторонней контактной группе Сергей Гармаш, сообщает "Интерфакс-Украина".
"Цель провокации и введения "миротворцев" – создать на Донбассе новую реальность, которая сделает невыгодные для России немецко-французские "предложения по кластерам" уже неактуальными и позволит законсервировать конфликт по абхазскому образцу", – заявил Гармаш.
Украинец утверждает, что Москва намерена "переформатировать регион в военную базу" для "возможности возобновления военных действий".
По его словам, в ДНР и ЛНР сейчас могут проводиться работы по укреплению обороны в случае контрнаступления ВСУ в ответ на "провокации". Гармаш считает важным различать провокационные действия от реального наступления противника, чтобы не дать повод ввести "миротворцев".
Между тем, сами украинцы в последнее время все чаще снимают и выкладывают в соцсетях видео транспортировки по железной дороге военной техники. Граждане полагают, что все это предназначено для Донбасса. При этом из видео непонятно, когда сделаны кадры и куда конкретно следует техника.
Ранее сегодня в Москве источник РИА "Новости" рассказал, что в России не видят смысла встречаться лидерам нормандского формата, поскольку Киев не выполняет пункты минских соглашений.

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