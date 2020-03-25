Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
"Подлость на уровне политики": Польша не пустила российские самолеты в Италию
"Теперь уже точно Путин нападёт": военные США эвакуировались из Одессы...
«Коронавирус имеет особый способ проникновения в клетки»: врач-инфекционист о ме...
В Германии разразился скандал из-за Лаврова
Главная / Политика

Киев обвинил Москву в использовании коронавируса в своих целях

25 марта 2020, 15:35  •  28 • Политика
Фото: Felix Kastle/dpa/www.globallookpress.com
Власти Незалежной боятся отмены антироссийских санкций больше, чем распространения смертельной эпидемии
Западные страны не должны отменять экономические ограничения в отношении России, несмотря на эпидемию коронавируса. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в беседе с датским коллегой Йеппе Кофоду.
По словам главы украинской дипломатии, Россия может повернуть мировую проблему в свою пользу и постараться добиться отмены санкций. Но этого нельзя допускать:
"Это манипуляция, поскольку ЕС ввел санкции не из-за коронавируса, а из-за агрессии России против Украины", - заявил Кулеба, отметив, что речь о восстановлении отношений Запада с Москвой может идти в одном случае - после "деоккупации украинских территорий Донбасса и Крыма".
Ранее генсек ООН Антониу Гутерриш выступил с призывом отменить все ограничительные меры в отношении любых государств ради успешной совместной борьбы с коронавирусом. Ожидается, что этот шаг обсудят лидеры "большой двадцатки" 26 марта в ходе саммита, который пройдет в онлайн-режиме. Незалежная в этот клуб мировых экономик не входит, поэтому Кулеба попросил представителей Дании донести до остальных мысль непременно сохранить санкции против России в силе.
По последним данным, число заразившихся COVID-19 в мире превысило 400 тысяч человек, из них более 18 тысяч скончались. На Украине подтверждено 113 случаев, 4 из которых окончились смертью пациентов. В России на коронавирус проверены более 13 тысяч человек, 658 тестов дали положительный результат.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



28
Источник
Похожие новости
25 марта 2020, 01:35
"Кроме России, никто не поможет": Кошкин объяснил "разворот" Норвегии на 180 градусов
25 марта 2020, 05:35
"Трампу не до того, Макрону тоже, Меркель - пьёт": Как Россия оказалась единственным спасением Италии - Сатановский
25 марта 2020, 09:35
Одним вопросом по МН17 президента США можно было заставить крутиться как ужа на сковородке - техэксперт Антипов
25 марта 2020, 11:35
"Ну чтобы нам не в ущерб": Трамп и саудовский принц вступили в нефтяной сговор против России - Politico
25 марта 2020, 01:35
Только Си Цзиньпин и Путин: Почему визит в Коммунарку - это сильно - Чеснаков
25 марта 2020, 11:35
Итальянцы просят "одолжить" Путина: Пока лидеры Европы скупают бумагу, глава России посещает больных - Шафран
Новости партнеров
 
Выбор дня
25 марта 2020, 01:35
"Кроме России, никто не поможет": Кошкин объяснил "разворот" Норв...
25 марта 2020, 03:35
Украина направляется по прямой в морг. Россия должна спастись, отойдя на безопасное р...
25 марта 2020, 05:35
"Заражённый" поезд: Толпа пассажиров из Риги в обход оцепления ринулась в К...
25 марта 2020, 05:35
"Трампу не до того, Макрону тоже, Меркель - пьёт": Как Россия оказалась еди...
25 марта 2020, 07:35
Выучил несколько слов по-русски. Снявший флаг ЕС итальянец обратился к Путину
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
23 марта 2020, 15:35
Арсен Аваков объявил чрезвычайное положение и отдал Киев своим карманным нацистам, подавая сигнал регионам брать с него пример
25 марта 2020, 03:35
Украина направляется по прямой в морг. Россия должна спастись, отойдя на безопасное расстояние
23 марта 2020, 07:35
Коронавирус изменит государство Украина
18 марта 2020, 15:35
Китай вступил в нефтяную войну на стороне противников России
22 марта 2020, 19:08
Как и когда Россия завершит нефтяную войну. Простая арифметика
21 марта 2020, 00:35
"Какая забота иностранных агентов..." ООН попросили вмешаться в дела России
20 марта 2020, 16:35
Ситуация с коронавирусом на Украине выходит из-под контроля
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.