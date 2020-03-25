Киев обвинил Москву в использовании коронавируса в своих целях

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Власти Незалежной боятся отмены антироссийских санкций больше, чем распространения смертельной эпидемии

Западные страны не должны отменять экономические ограничения в отношении России, несмотря на эпидемию коронавируса. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в беседе с датским коллегой Йеппе Кофоду.

По словам главы украинской дипломатии, Россия может повернуть мировую проблему в свою пользу и постараться добиться отмены санкций. Но этого нельзя допускать:

"Это манипуляция, поскольку ЕС ввел санкции не из-за коронавируса, а из-за агрессии России против Украины", - заявил Кулеба, отметив, что речь о восстановлении отношений Запада с Москвой может идти в одном случае - после "деоккупации украинских территорий Донбасса и Крыма".

Ранее генсек ООН Антониу Гутерриш выступил с призывом отменить все ограничительные меры в отношении любых государств ради успешной совместной борьбы с коронавирусом. Ожидается, что этот шаг обсудят лидеры "большой двадцатки" 26 марта в ходе саммита, который пройдет в онлайн-режиме. Незалежная в этот клуб мировых экономик не входит, поэтому Кулеба попросил представителей Дании донести до остальных мысль непременно сохранить санкции против России в силе.

По последним данным, число заразившихся COVID-19 в мире превысило 400 тысяч человек, из них более 18 тысяч скончались. На Украине подтверждено 113 случаев, 4 из которых окончились смертью пациентов. В России на коронавирус проверены более 13 тысяч человек, 658 тестов дали положительный результат.