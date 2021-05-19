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Киев обрёк на голод 120 тысяч пенсионеров-инвалидов

19 мая 2021, 00:55  •  19 • Политика
Власти Украины обрекли на голод более 120 тысяч пенсионеров-инвалидов, проживающих на территории Донбасса. Им категорически отказались платить пенсию.
Пресс-секретарь делегации ЛНР на минских переговорах Мария Ковшарь рассказала об итогах переговоров подгрупп контактной группы по Донбассу. Встреча экономической подгруппы состоялась в формате видеоконференции.
Речь, в числе прочего, шла о возобновлении выплат пенсионерам, которые находятся в ДНР и ЛНР. В первую очередь говорилось о необходимости перечислить пенсии маломобильным гражданам.
Ковшарь отметила, что Киев категорически отказался это делать. Свои пенсии инвалиды увидят только в том случае, если приедут на территорию, подконтрольную Киеву.
"[Это] невозможно чисто технически - они маломобильны, и их более 120 тысяч", - подчеркнула представитель ЛНР в ходе брифинга.
Ранее стало известно, сколько денег Киев задолжал людям, за права которых он якобы борется ракетами и танками. Уполномоченный Верховной рады Украины по правам человека Людмила Денисова информировала, что временно перемещённым лицам и жителям республик Донбасса Киев должен около 394 миллионов долларов.

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