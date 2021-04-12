Киев обратился к Москве с требованием по ситуации на востоке Украины

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Россия отказалась комментировать заявления украинских властей

Незалежная продолжает обвинять Россию в давлении и применении угрозы силой. Так, в этот раз Киев направил в Москву требование отвести войска от границы и прекратить распространение дезинформации.

В МИД Украины отметили, что запрос был составлен в соотвествии с процедурой, предусмотренной Венским документом ОБСЕ 2011 года. Также Киев призвал Москву добросовестно выполнять положения Минских соглашений.

В РФ такие обвинения Украины комментировать отказались. При этом подобные сообщения о том, что Россия якобы наращивает военное присутствие на востоке Украины, поступают уже почти две недели.

В результате внешнеполитическое ведомство назвало отказ России от выполнения положений международного договора очередным доказательством военного давления, следует из сообщения на официальном сайте МИД Украины.

Ранее на Украине оценили вероятность наступления на Донбасс. Власти отрицают такую возможность, поскольку считают, что конфликт в регионе должен быть разрешен мирными средствами. Так, пресс-секретарь украинского президента отметила, что Киев намерен добиться мира дипломатическими способами, в том числе и за счет сотрудничества в рамках норманнского формата.

Главу страны поддержал в главнокомандующий ВСУ, который ранее заявил, что Украина ценит своих граждан, поэтому не допустит силового сценария.