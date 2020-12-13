Киев обиделся: России пригрозили местью за санкции

Официальный Киев выразил протест по поводу санкций, введённых Москвой против Украины. МИД страны пригрозил "принять соответствующие меры реагирования" на эти действия.Министерство иностранных дел Украины выразило протест против расширения списка украинских граждан, которых коснутся санкции Москвы. Ранее обновлённый список подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Теперь в него входят 849 физических лиц - его пополнили спикер Верховной рады Дмитрий Разумков, первый вице-спикер Руслан Стефанчук, а также глава делегации Украины в ПАСЕ Елизавета Ясько.Украинская сторона обиделась на этот шаг Кремля и заявила, что "оставляет за собой право принять соответствующие меры реагирования" на данный шаг Москвы. В дипведомстве считают, что Россия подобными действиями пытается оказать давление на депутатов Украины и представителей украинского общества.Напомним, два года назад президентом России Владимиром Путиным был подписан указ о применении экономических санкций в отношении ряда физических и юридических лиц, являющихся гражданами Украины. Принятие этого решения было обосновано аналогичными недружественными действиями Украины в отношении граждан и юридических лиц России. Первоначально в санкционный список попали 322 украинских гражданина и 68 компаний.