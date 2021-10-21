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Киев обиделся на хитрый план Литвы по энергетике. Русские оценили: "Классика"
21 октября 2021, 09:50 • 91 • Политика
В Киеве обвили Литву в манипуляциях, которые оставили Украину без белорусской электроэнергии. Хитрый план Вильнюса оценили пользователи сети из России: "Классика".
С обвинениями в адрес Литвы выступил соратник президента Украины Владимира Зеленского, депутат партии "Слуга народа", председатель комитета по вопросам энергетики и ЖКХ Андрей Герус. По его словам, Литва очень активно призывала Украину отказаться от белорусской электроэнергии, а теперь сама занимается закупками этой же электроэнергии. Герус отметил, что "министр энергетики Литвы признавал публично, что Литва потребляет электроэнергию с Белорусской АЭС".
Он отметил, что Украина отказалась от поставок из Белоруссии, а тем временем с 4 октября переток электроэнергии в Литву резко вырос, а 19 октября были достигнуты максимальные показатели за последние полгода.
"Также в начале октября Литва вдвое увеличила импорт электроэнергии из РФ (Калининграда)", - добавил он.
По словам Геруса, он уверен, что этой зимой Литва защитила своих граждан, и у них всё будет хорошо, в то время как после введения Украиной запрета на импорт электроэнергии из Белоруссии рынок Прибалтики остался для последней единственным.
Русские пользователи Сети оценили сетования депутата. Комментатор с ником "Эрдокран Первый" отмечает, что схема Литвы - это "классика".
"Дружба дружбой, а табачок врозь", - напоминает он.
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