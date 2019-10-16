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Киев обещал спасать беженцев Донбасса, но в результате "послал своих граждан" - Бородай

16 октября 2019, 06:39  •  91 • Политика
В 2014 году Киев, обещавший спасать беженцев Донбасса и даже звавший людей, просто "послал своих граждан", заявил Александр Бородай в эфире новой программы Царьграда "Русская мечта". В результате большинство вернулись домой, в ДНР и ЛНР.
Когда Киев развернул военную операцию на юго-востоке Украины против собственного населения, беженцы Донбасса разделились условно на две основные группы: одни решили уезжать в Россию, а другие - на Украину. Так вот, большинство тех, кто уехал на Украину, вернулись в Донбасс, потому что Киев их просто не принял. С подобным заявлением в эфире новой программы телеканала Царьград "Русская мечта" выступил первый президент ДНР Александр Бородай. Гость делился уникальными подробностями о становлении республики в беседе с заместителем главы Всемирного Русского Народного Собора Константином Малофеевым.
В России никаких проблем у беженцев не возникло. Более того, еще в 2014 году в большом объеме были выданы русские паспорта, настаивал Бородай. А вот на Украине все произошло с точностью до наоборот.
"Беженцев не приняли ни на государственном уровне, ни на частном, бытовом, ни на общественном уровне", - подчеркнул Бородай.
Константин Малофеев обратил внимание на неразумность подобной политики. Ведь на самом деле прием беженцев был бы выгоден администрации президента Украины Петра Порошенко. Мол, "посмотрите, бегут от этих "колорадов", "ватников" к нам, на Украину". Почему же этого не произошло? Бородай полагает, проблема в иррациональности политики Киева.
"Мы же знаем, что власть украинская в значительной степени иррациональная. Если бы она была движима каким-то чувством рациональности во всех своих, или в большей части своих поступков, она занимала бы вообще принципиально иные позиции. Возможно, с точки зрения кукловодов, которые сидят не в Киеве, украинская власть действует правильно. Но только там интерес в том, чтобы из Украины сделать противоположность России, врага русских. С этой точки зрения Киев преуспел. В остальном они послали своих граждан, в прямом и переносном смысле этого слова. Общество считало людей предателями".
В Донбасс вернулись практически 100% уехавших на Украину, настаивает Бородай. И в Луганской и Донецкой народных республиках их приняли без вопросов. И это, как отметил Константин Малофеев, указывает на то, что администрации Луганска и Донецка оказались гораздо более мыслящими с точки зрения государственного устройства, чем киевские власти.
"Конечно. А самые профессиональные люди, вернувшиеся в Донбасс, даже были приняты на достаточно высокие государственные посты. Что, кстати, иногда - еще в 2014 году, вызывало у добровольцев критику. Я и сейчас сталкиваюсь с недовольством, когда ко мне люди приезжают и говорят: да что ж происходит, Александр Юрьевич", - резюмировал гость телеканала Царьград.

Досье

"Новый проект Царьграда - цикл передач "Русская мечта" - это не литература и не интеллигентские мечтания, это политический проект. Причем главный политический проект нашей с вами страны", - заинтриговал во вступлении автор и ведущий передачи - заместитель главы Всемирного Русского Народного Собора Константин Малофеев. Вместе с гостями в студии он постарается разобраться, о чем мечтает современная молодежь и Россия в целом.

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