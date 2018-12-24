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Киев обещает напасть и взорвать Крымский мост: Сценарии новой провокации в Керченском проливе

24 декабря 2018, 04:24  •  125 • Политика
В Киеве почти не скрывают, что готовят новую провокацию против России к 24-25 декабря. Царьград собрал 3 возможных основных сценария нападения Украины на Крым.
Последние дни всё громче звучат разговоры о том, что Украина готовится осуществить новую провокацию против России. Известна даже примерная дата - 24-25 декабря. Именно до этих чисел решили задержаться в Москве американские журналисты. Провокация нужна стремительно теряющему поддержку и популярность президенту Украины Петру Порошенко, чтобы продлить военное положение в стране, отменить проведение выборов и таким образом удержать власть в стране. Однако пока не ясно, какой именно сценарий выберет Киев.
Один из возможных способов устроить провокацию озвучил заместитель министра Украины по делам Крыма и Донбасса Юрий Грымчак. Его сценарий предполагает повторение провокации в Керченском проливе от 25 ноября, только с одним отличием - вместе с украинскими боевыми судами через пролив должны также пойти военные корабли НАТО.
"Когда говорят, что Россия не разрешит проход английского судна, у меня возникает одно замечание: а кто-нибудь пробовал пройти?" - заявил чиновник в эфире украинского телеканала "Прямой".
Другой сценарий провокации озвучил глава Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) Украины Александр Турчинов. В интервью телеканалу ВВС он заявил, что украинская армия способна взорвать "любую переправу или мост" в Черноморском регионе. Явный намёк на атаку на Крымский мост.
Наконец, третий сценарий предполагает атаку на Крым с суши. По данным дипломатических источников, Киев планирует диверсию не на море, а на суше. Российский полуостров планируется обстрелять в районе Перекопского перешейка, соединяющего Крым с Украиной. Отмечается, что? по мнению украинских властей, атака России с суши имеет меньший риск эскалации. При этом неизбежный ответ России в Киеве планируют представить миру как "доказательство" военной агрессии Москвы.
"Украина собирается обстрелять Крым в районе Перекопа. Киев планирует эту диверсию именно на суше. Им почему-то кажется, что на море выше риск более серьезной эскалации конфликта. При этом Россию хотят спровоцировать на ответ, чтобы потом кричать на всех углах об агрессии", - цитирует газета "Известия" слова источника в дипломатических кругах.

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