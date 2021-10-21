Киев нырнул в объятия Лондона за свой счёт

Украина решилась купить британские ракеты Brimstone, о чём Киев договорился с Лондоном ещё летом. Каждый снаряд будет стоить Украине 138 тысяч долларов.

О готовящейся сделке по продаже британских ракет сообщило влиятельное английское издание The Times. Министерство обороны Великобритании не стало скрывать факт сделки и подтвердило продажу своей военной техники. При этом стоит отметить, что ранее свои ракеты Великобритания ещё никому не продавала.

Отметим, что сделка между Великобританией с Украиной была заключена на корабле Defender, нарушившим территориальные границы России. Там же министерства обороны двух стран подписали меморандум о реализации поддержки наращивания военно-морского потенциала Украины. При этом военные эксперты давно сходятся во мнении, что Киев постепенно ныряет в объятия Лондона, проводящего свои учения и готовящего спецоперации на территории этой страны. Об этом Царьград сообщал еще летом 2021 года. Так что теперь становится понятно, что военная помощь влетит Украине в копеечку, а все учения и вооружение от британцев Киев получит исключительно за свой счёт.