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Киев невольно признал вранье о приглашении Москвы на "Крымскую платформу"

17 августа 2021, 22:45  •  158 • Политика
Дмитрий Кулеба. Фото: Pavlo Gonchar/Keystone Press Agency/www.globallookpress.com
Власти Незалежной не ждут скорейшего эффекта от саммита, призванного "вернуть" им российский полуостров
Представители киевского режима сегодня неожиданно признались, что почти год врали о планах пригласить Россию на так называемую "Крымскую платформу", с помощью которой постмайданные власти хотят консолидировать мировое сообщество для "возвращения нашего полуострова Незалежной. Это стало понятно после свежего спича главы МИД Украины Дмитрия Кулебы.
"Официальное приглашение (РФ – ред.) мы не посылали, но Россия с самого начала, когда было публично объявлено об инициативе проведения "Крымской платформы"... сразу категорически отбросила любую возможность взаимодействия с "Крымской платформой", хотя мы не против. Мы готовы говорить с Россией в рамках "Крымской платформы" о Крыме", – заявил пан Кулеба в эфире телеканала "Украина 24".
Он подчеркнул, что идея создание данного саммита принадлежит нынешнему президенту страны Владимиру Зеленскому.
Кроме того, министр признался, что Киев не ожидает скорого эффекта от проведения мероприятия и отказался называть, сколько их нужно провести, чтобы Россия "вернула" Крым. Главное, подчеркнул он, ежедневно публично проговаривать эту тему.
На сегодняшнее откровение пана Кулебы обратил внимание "Регнум". Агентство напомнило, что в октябре 2020 года в первая замглавы МИД Эмине Джапарова сообщила, что в руководстве страны приняли решение пригласить представителей РФ принять участие в "Крымской платформе". Правда эта пани еще ранее в сентябре обещала позвать Москву на данный саммит.
Затем в конце ноября в министерстве устами все той же Джапаровой заявили, что дипломаты ищут "соответствующую форму приглашения", подтвердив серьезность намерений киевского режима – "мы однозначно будем приглашать Россию".
Добавим, что на днях глава МИД РФ Сергей Лавров, будучи по делам на полуострове, назвал "очередным шабашем" инициативу Зеленского, который должен пройти в украинской столице 23 августа.

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