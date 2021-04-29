|
Киев неправильно истолковал намёк Шойгу. Россия может развернуть войска за сутки
29 апреля 2021, 06:00 • 558 • Украина
Киев неправильно истолковал намёк министра обороны России Сергея Шойгу, когда тот распорядился отвести Вооружённые силы от границы с Украиной. Как пояснил эксперт, украинские политики не сообразили, что Россия может развернуть войска всего лишь за сутки.
Об этом в среду заявил военный эксперт Юрий Кнутов. По его словам, Шойгу продемонстрировал соседнему государству способность быстро реагировать на ситуацию. Три дивизии ВДВ и две армии вернулись на места постоянной дислокации всего за одни сутки, а это значит, что и перебросить их на границу можно будет за такое же время.
Однако в Киеве решили, что отвод русских войск от границы после завершения проверки боеготовности - это сигнал для того, чтобы начать обострять ситуацию в Донбассе.
Шойгу дал понять, что при возникновении критической ситуации мы мгновенно перебросим войска, обеспечив безопасность людей в Донбассе. А критическая ситуация сохраняется, это признают и на Западе, - пояснил Кнутов Nation News.
В то же время Украина продолжает провокации в попытках втянуть Россию в конфликт с НАТО. Военный эксперт назвал бесчеловечной тактику Киева, который берёт в заложники жителей Донбасса ради своих политических интересов.
Подпишитесь на нас
Загрузка...
558
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
26 апреля 2021, 07:20
|
23 апреля 2021, 03:15
|
26 апреля 2021, 07:20
|
23 апреля 2021, 01:25
|
24 апреля 2021, 19:35
|
26 апреля 2021, 01:50
|
26 апреля 2021, 13:45