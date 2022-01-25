Киев неожиданно согласился на условие России по Донбассу. Русские не верят: "Очередной блеф?"

Официальный Киев неожиданно согласился на условие России по Донбассу. Русские пользователи Сети не верят в способность украинской стороны договариваться: "Очередной блеф", - считают комментаторы.

В частности, как сообщило украинское издание "Европейская правда", кабмин Украины принял решение отозвать законопроект "Об основах государственной политики переходного периода". Такое требование в адрес Киева выдвигала ранее Россия - это было условием для возобновления переговоров на уровне советников "нормандской четвёрки".

Как отмечает издание, официально - законопроект был отозван формально, чтобы выполнить рекомендации Венецианской комиссии. Однако по данным инсайдеров, реальной причиной срочного отзыва проекта является необходимость выполнить требование, выдвинутое Россией как условие проведения новой встречи "нормандской четвёрки" на уровне советников лидеров.

Пользователи русского сегмента Сети не верят в искренность решения Киева. Они уверены, что это игра со стороны Украины.

"Очередной блеф", - пишет troshkin73

"Тактика ясна. Американские хозяева приказали Минские выполнять. Заманить ДНР, ЛНР и потом там всё зачистить после выполнения Минских", - считает Михаил Варинов.