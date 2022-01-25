Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Война на четыре дня: Вассерман озвучил время начала атаки против России
"Унижение и бессилие": Сосновский рассказал, как Киев за день настроил...
Лавров устал. Это приговор
Готовьтесь к войне: Что сенсационного сказал отправленный в отставку вице-адмира...
Главная / Политика

Киев неожиданно согласился на условие России по Донбассу. Русские не верят: "Очередной блеф?"

25 января 2022, 07:00  •  311 • Политика
Официальный Киев неожиданно согласился на условие России по Донбассу. Русские пользователи Сети не верят в способность украинской стороны договариваться: "Очередной блеф", - считают комментаторы.
В частности, как сообщило украинское издание "Европейская правда", кабмин Украины принял решение отозвать законопроект "Об основах государственной политики переходного периода". Такое требование в адрес Киева выдвигала ранее Россия - это было условием для возобновления переговоров на уровне советников "нормандской четвёрки".
Как отмечает издание, официально - законопроект был отозван формально, чтобы выполнить рекомендации Венецианской комиссии. Однако по данным инсайдеров, реальной причиной срочного отзыва проекта является необходимость выполнить требование, выдвинутое Россией как условие проведения новой встречи "нормандской четвёрки" на уровне советников лидеров.
Пользователи русского сегмента Сети не верят в искренность решения Киева. Они уверены, что это игра со стороны Украины.
"Очередной блеф", - пишет troshkin73
"Тактика ясна. Американские хозяева приказали Минские выполнять. Заманить ДНР, ЛНР и потом там всё зачистить после выполнения Минских", - считает Михаил Варинов.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники



311
Источник
Похожие новости
25 января 2022, 01:45
Готовится новый поход на Россию: Политолог Сосновский указал на подготовку к атаке
25 января 2022, 03:30
Россию заставят вторгнуться на Украину: Турецкий эксперт объяснил замысел США доступным языком
25 января 2022, 01:45
Покупать доллары уже поздно? Экономист предупредил о вмешательстве Банка России
25 января 2022, 01:45
США хотят морально изничтожить граждан Украины? Захарова представила доказательства
25 января 2022, 05:15
"Тупой…": Байден вышел из себя после вопроса журналиста об инфляции в США
25 января 2022, 03:30
Русский газ под немецким прикрытием: Хитрость Польши разоблачил эксперт
Новости партнеров
 
Выбор дня
25 января 2022, 01:45
Готовится новый поход на Россию: Политолог Сосновский указал на подготовку к атаке
25 января 2022, 03:30
Россию заставят вторгнуться на Украину: Турецкий эксперт объяснил замысел США доступн...
25 января 2022, 01:45
Покупать доллары уже поздно? Экономист предупредил о вмешательстве Банка России
25 января 2022, 01:45
США хотят морально изничтожить граждан Украины? Захарова представила доказательства
25 января 2022, 05:15
"Тупой…": Байден вышел из себя после вопроса журналиста об инфляции в США
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
22 января 2022, 04:55
Не хотят огласки: США попросят Россию не публиковать их ответ по гарантиям безопасности
20 января 2022, 01:35
Бородай назвал цену, которую придётся заплатить за признание Донбасса: "Война!"
21 января 2022, 13:45
Американские журналисты набросились на Рябкова и были повержены. Хватило одной фразы
18 января 2022, 14:00
Россия - просто колония. Переводим ультиматум США на русский язык
21 января 2022, 06:10
"Допустим, война": Нардеп предсказал реакцию властей Украины. Цензурно не получилось
21 января 2022, 06:10
Сразу три флота России пришли в движение. Где будет нанесён удар?
21 января 2022, 04:25
Шутка Путина: Чего больше всего испугалась Польша?
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2022 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.