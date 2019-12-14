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Киев недоговороспособен. Это демонстрирует и Зеленский, и его команда

14 декабря 2019, 18:24  •  47 • В России

Классно поменяли на Украине Порошенко на Зеленского! Помнится, в свое время президент России говорил, что готов вести разговор с любым лидером этой страны, кроме Порошенко. И на недавнем саммите в «нормандском формате», прошедшем в Париже, он эти слова подтвердил делами. Однако, дело идет к тому, что наметившийся вроде бы, как возможность, диалог между Киевом и Москвой вскоре прекратится, не дав никаких серьезных результатов, да и не начавшись всерьез. И виноват в этом будет совсем не Кремль.

Президент Украины Владимир Зеленский ведет себя, оглядываясь на каждом шагу на радикальных националистов. С одной стороны, это вполне объяснимо – даже в силовых структурах, напрямую подчиняющихся ему, он не имеет никакой поддержки. Военнослужащие на Украине публично отказываются выполнять приказы своего Верховного Главнокомандующего, командующий ССО отказался в свое время отдать честь, а в плане даже собственной безопасности Владимир Зеленский полностью зависит от главы МВД Арсена Авакова, который не только рулит МВД, как хочет, но и непублично командует теми самыми нациками из добробатов.

Впрочем, сам Владимир Зеленский полностью движется в русле тех самых украинских традиций последнего времени, про которые уже сложились устойчивые стереотипы - «врет, как дышит» и «когда врет? Да как рот открывает». Если и сам не опускается пока до прямой лжи, то не одергивает тех из членов своей команды, которые своей ложью осложняют его собственное положение. Или просто не отвечает за свои слова.

Так, например, все помнят, как он на итоговой пресс-конференции в Париже широким жестом пригласил российских журналистов на Украину. Приезжайте, мол, смотрите сами, как мы живем, он приглашает. А что в реальности случилось, когда журналисты из России решили проверить, насколько глава соседнего государства отвечает за свои слова.

Оказалось – ни на сколько. Уже двух российских журналистов в разные дни завернули из аэропорта Борисполь, при этом запретили им въезд на Украину в будущем. Сначала из аэропорта завернули корреспондента телекомпании НТВ Сергея Савина, а буквально на следующий день с запретом въезда на три года в Борисполе завернули корреспондентку того же канала Александру Тонких.

Напомним, ранее в Киев смогла добраться съемочная бригада телеканала «Звезда», но, как оказалось украинские пограничники пропустили ее исключительно по незнанию. Как только россияне объявили, что они, как им и предложил президент Украины, прилетели в Киев, на них посыпались проклятья и оскорбления, их тут же занесли на скандально известный нарушениями законодательства целого ряда стран сайт «Миротворец», и даже целый вице-премьер правительства Украины стал требовать применения к ним административных мер, как будто они что-то нарушили.

Смешно? Скорее, грустно. Как и то, что сам Зеленский никак не проявил своей реакции на откровенную ложь Авакова, будто бы президент Украины жестко одергивал членов российской делегации, в частности, главу МИД России Сергея Лаврова.

- Господин Лавров, прекратите кивать головой! Да, я знаю вашу фамилию. Не надо кивать головой... что вы тут все знаете, - якобы так, в изложении Авакова, выглядело жесткое одергивание Зеленским российского министра. Дескать, поэтому Лавров был вынужден покинуть саммит досрочно. Напомним, тот же Аваков хвалил Зеленского за то, что тот на переговорах довел до белого каления Владислава Суркова. При этом, сам Аваков в переговорах не участвовал.

Как язвительно подметила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на своей странице в сети «Фейсбук»: «В тот момент, когда «Зеленский доводил Лаврова до «синего коления» (именно так написал украинский журналист Дмитрий Гордон – прим. авт.), из-за чего его даже не было на пресс-конференции», Сергей Викторович летел в самолете в Вашингтон». Как мы помним, Лавров в Вашингтоне провел переговоры с Госсекретарем США и встретился с президентом Трампом. Впрочем, если вспомнить, с каким трудом Зеленский читал по бумажке на итоговой пресс-конференции и как сбивался, отвлекаясь от нее, нетрудно представить себе, как он «троллил» и «доводил».

Впрочем, еще раз хочу подчеркнуть – так ведет себя не один Зеленский. Представитель Украины в Трехсторонней контактной группе (рабочая подгруппа по политическим вопросам) Алексей Резников в интервью заявил, что в Париже «никто ничего не подписывал».

- Никто никакого дополнительного коммюнике не подписывал. Подписей никто не ставил ни на одном документе, - буквально заявил он и пояснил, что, мол, да, «говорили и, вроде бы, договорились», но никаких подписей ни на каких документах нет. Из чего, наверное, следует, что Киев может со временем сказать, что и не договаривались. Впрочем, и подпись ничего не гарантирует. Как они ни выворачиваются сейчас чуть ли не наизнанку, чтобы дезавуировать подписи на Минских соглашениях, но ведь и не оспаривая их наличие, все равно не выполняют свои обязательства. И не будут. И не стоит ждать от них ничего иного.

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