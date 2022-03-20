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Киев не видит перспектив скорого завершения боевых действий: Зеленский принял новый закон

20 марта 2022, 19:15  •  345 • Политика
Владимир Зеленский принял новый закон, предписывающий продлить период сохранения военного положения на Украине. Таким образом, Киев не видит перспектив скорого завершения боевых действий.
Украинский лидер Владимир Зеленский 20 марта принял закон, предписывающий продлить период сохранения военного положения в стране.
Предыдущий указ устанавливал срок действия данного статуса до 26 марта. В соответствии с новой поправкой военное положение в Незалежной будет пролонгировано с этой даты ещё на 30 дней.
Соответствующее сообщение появилось на портале Верховной рады.
Напомним, Россия запустила освободительную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины 24 февраля. Тогда же в Незалежной было объявлено военное положение.
Отметим, что в рамках миротворческой кампании русская армия совместно с вооружёнными силами народных республик Донбасса атакуют исключительно военные объекты ВСУ.
Взятие территории Украины под полный контроль не входит в задачи операции, отмечали ранее президент России Владимир Путин и представители отечественного Минобороны.

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