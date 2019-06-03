«Киев не спрашивает о проблемах регионов»: почему украинских силовиков обеспокоило видео о возможной войне с Румынией

Глава Военной прокуратуры Украины Анатолий Матиос проведёт собрание с участием руководителей силовых структур, чтобы обсудить любительский ролик на YouTube. В видео рассматривается сценарий гипотетической украино-румынской войны, в ходе которой Киев теряет контроль над Черновицкой областью. При этом на своей странице в Facebook Матиос опубликовал ссылку на анализ этого ролика военно-политическим обозревателем, который утверждает, что видео может быть отражением «планов Кремля». По мнению экспертов, столь резкая реакция Киева объясняется тем, что вопрос сепаратизма в некоторых районах страны стоит очень остро. В частности, речь идёт о регионах, граничащих с Румынией, Венгрией и Польшей: по мнению собеседников RT в украинских политических партиях, жители этих областей всё меньше ассоциируют себя с родной страной.

Главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос сообщил, что собирает совещание с представителями спецслужб из-за ролика на YouTube, в котором рассматривается сценарий вооружённого конфликта между Румынией и Украиной. Об этом он заявил на своей странице в Facebook.

«Во вторник проведу совещание с руководством МИД, Генерального штаба и ГУР МОУ, Службы внешней разведки, а также исполняющим обязанности председателя СБУ. Все получат законные поручения в пределах уголовного производства. Украинское государство (пусть для кого-то вроде и слабое) — есть! Мы будем за него бороться», — цитирует Матиоса телеканал ТСН.

По словам Матиоса, и «травоядные могут захотеть стать хищниками», если украинские силовики не будут защищать свою страну.

Первый замглавы СБУ Иван Баканов уже заявил, что правоохранительные органы Украины отреагируют на видеоролик.

«К сожалению, я считаю, что есть проблема не только с этим роликом. Есть проблемы и в других регионах, о которых я доложу на этом собрании, чтобы правоохранительные органы совместно принимали решение», — цитирует Баканова Liga.net.

«Тролль лучше Трампа»

Скандальное видео, которое привлекло внимание главного военного прокурора Украины, разместил на YouTube пользователь под ником 30192 ещё 26 мая 2019 года. В любительском видеоролике на английском языке, собравшем более 200 000 просмотров, рассказывается о гипотетическом военном конфликте между Украиной и Румынией в 2022 году после возможного присоединения Молдавии к Румынии. По мнению автора видео, война закончится победой Бухареста и отторжением от Украины Черновицкой области. При этом он считает, что если Киев будет воевать одновременно и против ополченцев Донбасса, то и здесь потерпит поражение, признает независимость ДНР и ЛНР и даже может потерять Одессу.

В описании видеоролика, обеспокоившего украинских силовиков, утверждается, что это — пролог к книге, которую пишет автор, и содержится ссылка на блог некоего Дана Андрея Ионеску. В нём действительно можно прочитать отрывок из романа на румынском в жанре альтернативной истории, а также множество других произведений автора, включая стихи. Сам аккаунт 30192 был зарегистрирован на YouTube ещё в 2008 году. Видео на него загружались с 2016 года. В основном это ролики о политике в Румынии, Республике Молдова и США.

После заявления Матиоса на канал было загружено шутливое видео, где голос за кадром на английском языке, но с тяжёлым восточноевропейским акцентом, поблагодарил украинского прокурора за раскрутку и попросил не обижаться.

Главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос

Reuters

© Valentyn Ogirenko

Сам главный военный прокурор Украины в своём Facebook поделился ссылкой на публикацию, где утверждается, что авторы ролика — «отнюдь не банальные националисты» и за «провокацией» якобы может стоять Кремль. Однако, как отмечает одна из крупнейших газет Румынии Adevarul, «всё же кажется, что речь идёт о «простой фантазии». В комментариях на YouTube и своём Facebook Дан Ионеску иронизирует, что видео, которое он записал с целью продвижения книги, стало хитом украинских СМИ.

Как пишет Adevarul, Ионеску в одном из комментариев заявил, что он «тролль лучше Трампа», раз уж его клип украинцы восприняли всерьёз.

Вирус сепаратизма

«Матиос сошёл с ума, — отметил в разговоре с RT политолог Ростислав Ищенко. — Таких роликов на YouTube за последние 20 лет полно: и с Румынией, и с Россией, и с Польшей, и с Венгрией, и так далее. Ролики и карты возможных конфликтов публикуются, а также целые статьи на эту тему уже написаны».

Как отметил в беседе с RT член Совета по межнациональным отношениям при президенте России Богдан Безпалько, скандальный ролик действительно напоминает «обычную вирусную рекламу, причём не оригинальную», зато даёт повод украинским силовикам «отчитаться, что они внимательно следят за угрозой сепаратизма».

В свою очередь, источник RT в Министерстве иностранных дел Украины считает, что, хотя сейчас опасности отторжения территории на западе страны для Украины и нет, такая угроза может возникнуть уже в ближайшем будущем.

«Я думаю, что проблемы с приграничными территориями могут возникнуть через пять—семь лет под соусом «отдайте нам наших граждан вместе с землями». Поэтому и возникла необходимость в законе об украинском языке, поэтому украинские силовики и реагируют даже на незначительные сообщения о возможной потере территорий Украины», — подчеркнул в разговоре с RT источник в украинском МИД.

Такого же мнения придерживается и источник RT в Радикальной партии.

Румынские военные в ходе учений НАТО

© Министерство обороны Румынии

«Такие сценарии вполне реальны, и поэтому военная прокуратура уделяет ему (ролику. — RT) огромное внимание, — заявил собеседник RT. — Как так оказалось, что люди в приграничных регионах страны не знают украинского языка, культуры и уже давно получили паспорта соседних стран? Очевидно, что главным достижением украинской власти за последние пять лет стало получение безвизового режима. Он позволял уехать на заработки тем, кто ещё не успел получить польский или венгерский паспорта. Все эти люди всё меньше ассоциируют себя с Украиной».

Соседские отношения

Румынским националистам действительно свойственно мечтать о присоединении части украинских территорий, когда-то входивших в состав Румынии: прежде всего северной Буковины (Черновицкой области) и Южной Бессарабии (часть Одесской области). Однако официальный Бухарест после разрешения территориального спора вокруг острова Змеиный в Чёрном море в 2009 году территориальных претензий к Украине не выдвигает.

Однако некоторые действия Киева, которые ущемляют права румыноязычной общины, в Бухаресте критикуют, например, принятый в 2017 году закон об образовании. Не забывают и о тех частях Украины, которые когда-то были румынскими. В 2015 году румынский парламент постановил праздновать каждое 28 ноября «День Буковины» в честь присоединения к Румынии в 1918 году этого региона. Бухарест охотно предоставляет своё гражданство местным жителям. Те, в свою очередь, поднимают вопрос о самоопределении.

В 2016 году координатор Совета Ассамблеи румын Буковины Дорина Киртоаке обратилась к тогдашнему президенту Петру Порошенко с просьбой предоставить румынам в Черновицкой области территориальную автономию, заявив что в унитарном украинском государстве нарушаются права национальных меньшинств.

Украина отвечает румынам демонстрацией силы. В 2015-м, как информирует ТАСС, неподалёку от румынских границ была создана новая украинская горно-штурмовая бригада. Как отмечали местные СМИ, ссылаясь на командование части, целью её создания была защита от территориальных претензий Румынии. В июне прошлого года СБУ провела обыски в румынском культурном центре Eudoxiu Hurmuzachi в Черновцах. Как отмечает агентство Sputnik, организацию, финансируемую правительством Румынии, подозревают в разжигании сепаратизма.

Однако по многим международным вопросам Румыния с Украиной солидаризируется. Например, в феврале 2019 года, через несколько месяцев после инцидента в Керченском проливе, глава Минобороны Румынии Габриел Леш обвинил Москву, а не Киев, в провокациях в Чёрном море. Карпатская страна традиционно принимает участие в учениях на юго-восточном фланге НАТО, направленных на сдерживание России.

Гораздо больше у Киева трений с Будапештом. Касаются они как языкового вопроса, так и положения венгерской общины в Закарпатье. Несмотря на критику США, Будапешт упорно продолжает блокировать заседание комиссии Украина—НАТО из-за политики Киева, которую расценивает как ущемление прав своих соотечественников.

В конце мая в Закарпатской области, где и проживает большая часть украинских венгров, СБУ провело масштабные «антитеррористические учения». В прошлом году украинская спецслужба возбудила уголовное дело против венгерского благотворительного фонда «Закарпатский центр экономического развития», заподозрив его в сепаратизме.

Как отмечает Ростислав Ищенко, причина беспокойства украинских силовиков в случае Закарпатья понятна — регион географически изолирован от остальной Украины и тесно связан с Венгрией, недовольство националистическими инициативами Киева там, как и в Будапеште, велико. Правда корень проблемы — именно политика украинских властей, уверен эксперт.

«Но вместо того, чтобы менять глупые законы, они проводят антитеррористические учения», — констатировал политолог.

И Галичина не против

Беспокоят украинские спецслужбы и сепаратистские тенденции в регионе, который считается оплотом украинского национализма, — на Галичине. И дело не только в притязаниях польских националистов на Львов и Тернополь. В апреле 2019 года Киевский международный институт социологии попытался провести опрос о том, желают ли жители региона отделиться или присоединиться к Польше. СБУ, узнав об исследовании, тут же инициировало проверку, чтобы выяснить, не посягают ли социологи «на территориальную целостность и неприкосновенность Украины».

Как отмечает украинский интернет-портал Strana.ua, ранее на западе Украины такие опросы уже проводились и не вызывали беспокойство спецслужб, ведь большинство населения региона не разделало сепаратистских настроений.

Однако в этот раз социсследование должно было пройти на фоне электорального раскола между Западной Украиной и остальной территорией страны. По результатам прошедшего 21 апреля второго тура президентских выборов, в большинстве регионов Украины избиратели поддержали Владимира Зеленского. И лишь на Львовщине победу одержал Пётр Порошенко. Как отметил тогда Директор украинской социологической службы «Рейтинг» Алексей Антипович, в свете сложившейся ситуации замер сепаратистских настроений в Галичине является «абсолютно правомочным и даже нужным».

В Минобороны России назвали снос бюста Жукова попыткой украинцев забыть о победе в войне «Львовяне не принимают выбор, который сделала Украина, и обзывают три четверти населения «Зедебилами». Исходя из таких настроений, можно допустить, что на Галичине могут действительно проявиться сепаратистские настроения», — считает социолог.

Источник RT в партии «Самопомощь» мэра Львова Андрея Садового, в свою очередь, считает, что виной всему невнимание Киева к проблемам на местах.

«Руководство страны не контролирует ситуацию в регионах, никто не работает с местными жителями и никто не спрашивает об их проблемах. Странно, но Будапешт поддерживает Закарпатье гораздо больше, чем Киев. Венгерское руководство отстаивает права жителей Украины. Это говорит о том, что между Киевом и западными, восточными и южными регионами стоит стена», — заявил собеседник RT.