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Киев не согласился на продление транзитного контракта на год

09 октября 2019, 15:09  •  198 • Украина
Украина не согласна на продление контракта с Россией на транзит газа на один год, поскольку нацелена подписать долгосрочный договор. Об этом заявил украинский премьер Алексей Гончарук.
 
РИА Новости
 

«Украине важно получить новый долгосрочный договор, потому что Украина и наша ГТС начинает работать по европейским правилам», — цитирует ТАСС председателя правительства.

По его словам, Киев ставит себе целью получение долгосрочного контракта, так как «продлевать на один год по старым правилам... просто не подходит».

Ранее в «Нафтогазе» заявили, что не видят смысла в продлении газового контракта с «Газпромом» на действующих условиях. 

В начале октября российский лидер Владимир Путин подчеркнул, что Россия готова продлить на год контракт на прокачку газа, если не будет подписан новый договор.  

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