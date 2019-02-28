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Киев не смог продать захваченный корабль "Норд" и нашел ему "научное" применение

28 февраля 2019, 13:39  •  187 • В мире
В Киеве решили больше не выдвигать корабль "Норд" на торги, так как не смогли его продать, зато нашли "научное "применение.
Издание "Украинские Национальные Новости" со ссылкой на Национальное агентство по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных преступлений, сообщило, что попытки продать российское судно "Норд" прекратятся. Его больше не будут выставлять на торги.
Вполне возможно, его ждет более достойная судьба — судно отдадут под научные и учебные цели.
Возможно, по данным некоторых СМИ, "Норд" отойдёт морской академии Украины.
"Норд" пытались продать на торгах, но ни одного желающего не нашлось.
Рыболовецкое судно оказалось "заложником" украинских властей, когда оно с экипажем из 10 граждан России было задержано в марте 2018 года в Азовском море. Судно конфисковали, экипажу предъявили обвинения.

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