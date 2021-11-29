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Киев не против стрельбы по "оккупантам". Чем провинился журналист Бутусов?

29 ноября 2021, 03:15  •  90 • Политика
Госбюро расследований Украины уточнило, чем провинился журналист Юрий Бутусов. Оказалось, что у ведомства нет претензий к сотруднику СМИ. В Киеве не против стрельбы по "оккупантам" из гаубицы, важно лишь, кто стреляет.
Пресс-служба ГБР в воскресенье сообщила об инициировании уголовного производства. Поводом послужил видеоролик, выложенный украинским журналистом Юрием Бутусовым, на котором тот отмечает День памяти жертв голодомора выстрелами из гаубицы. Видео он сопровождает словами: "По оккупантам - огонь!".
Впоследствии Бутусов заявил, что видео было снято давно, и стрельба была тренировочной, однако Госбюро расследований не считает это оправданием.
Обнародование подобных материалов наносит ущерб информационной безопасности Украинского государства и позволяет представителям государства-агрессора усиливать давление на Украину,
- сообщает ведомство.
ГБР призвало всех граждан не выкладывать видео, компрометирующие украинскую армию.
Представители надзорного органа также добавили, что уголовное производство начато не в отношении Бутусова, а по факту допуска гражданского лица к оружию. Иными словами, Госбюро не увидело никаких нарушений в самом факте ведения стрельбы в сторону неподконтрольных территорий из запрещённого Минскими соглашениями оружия. Нарушением считается лишь то, что стрелять дали гражданскому.
Сам же Бутусов уже успел обвинить во всём президента Украины Владимира Зеленского, с которым он устроил склоку во время недавней пресс-конференции. Он открыто обвинил Зеленского во лжи. После появления информации об уголовном производстве Бутусов заявил, что это "месть Зеленского".
Отметим, что кодекс журналиста запрещает представителю СМИ брать в руки оружие и принимать участие в боевых действиях. Сделав это, журналист нарушит свой нейтральный статус и автоматически станет одной из сторон конфликта. Именно поэтому военным корреспондентам, освещающим события в горячих точках, дают каски с надписью "Пресса", чтобы они не стали мишенью на поле боя.

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