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Киев не получил ответа Кремля на несуществующий запрос о встрече Зеленского с Путиным
22 апреля 2021, 04:20 • 4 • Политика
Киев не получил ответа от Кремля на несуществующий запрос о встрече Зеленского и Путина, которого в Москве никто так и не увидел. Украинские власти пожаловались европейцам на несговорчивость русских.
Киев не дождался реакции Москвы на инициативу провести встречу президента Украины Владимира Зеленского и президента России Владимира Путина. Об этом министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил в интервью агентству Reuters.
Предложение было озвучено самим Зеленским в его видеообращении. При этом украинский лидер подчеркнул, что готов встретиться с Путиным в "любой точке Донбасса, где идёт война".
Примечательно, что в Кремле знают об инициативе Зеленского, но официального запроса от Украины там так и не получили. По словам пресс-секретаря Путина Дмитрия Пескова, для того, чтобы такая встреча состоялась, необходимо демонстрировать реальные шаги по мирному урегулированию конфликта. А Украина, наоборот, устраивает одну военную провокацию за другой.
Добавим также, что ранее о возможности проведения встречи Зеленского с Путиным высказался глава украинской делегации в Трёхсторонней контактной группе Леонид Кравчук. Он выразил сомнение, что Путин согласится приезжать на территорию Украины. Таким образом, предложение Зеленского с самого начала было лишено смысла.
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