Киев не планирует встречу Зеленского с Путиным до саммита в нормандском формате

КИЕВ, 14 ноября. /ТАСС/. Украина не планирует проведение двусторонней встречи своего президента Владимира Зеленского с президентом России Владимиром Путиным до проведения саммита в нормандском формате (Россия, Германия, Франция, Украина). Об этом в четверг заявил министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко на совместной пресс-конференции с австрийским коллегой Александером Шалленбергом.

"Мы не планируем двустороннюю встречу с Путиным", - отметил глава внешнеполитического ведомства Украины.

Он добавил, что пока Киев рассчитывает, что Зеленский будет иметь возможность переговорить с Путиным в ходе готовящейся встречи лидеров "нормандской четверки".

Глава МИД Украины также сообщил, что "нормандская четверка" обсуждает несколько возможных дат саммита, он ожидается до конца года.

"Как минимум выполнены все предусловия для этой встречи. И сейчас украинская сторона консультируется со всеми тремя другими участниками "нормандской четверки". Мы ищем лучшую дату для всех четырех президентов и место, где будет проведено это мероприятие", - сказал он.

Пристайко добавил, что президент Украины Владимир Зеленский рассчитывает, что встреча в нормандском формате откроет путь для окончательного решения конфликта в Донбассе.

"Президент Зеленский рассчитывает, что в хоре этой встречи лидеров мы сможем решить вопросы безопасности, военную часть, и откроем путь для окончательного решения проблемы востока Украины", - сказал он.

Кроме того, по его словам, Украина считает, что будущий саммит "нормандской четверки" должен стать катализатором крупного обмена удерживаемыми лицами. "Обмен одновременный, - пояснил он. - Мы хотим получить максимальное число наших граждан, которые на данный момент находятся и в тюрьмах на территории России, и на территории так называемых народных республик Донбасса".