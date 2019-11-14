Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Эксперт оценил угрозы Киева насчет запуска поездов по Крымскому мосту
«Пытаются снискать расположение избирателей»: почему в Киеве заговорили об отмен...
«Воплощение технологий завтрашнего дня»: какими характеристиками обладает новый ...
Как нам строить Россию (Руслан Осташко)
Главная / Украина

Киев не планирует встречу Зеленского с Путиным до саммита в нормандском формате

14 ноября 2019, 13:24  •  30 • Украина

КИЕВ, 14 ноября. /ТАСС/. Украина не планирует проведение двусторонней встречи своего президента Владимира Зеленского с президентом России Владимиром Путиным до проведения саммита в нормандском формате (Россия, Германия, Франция, Украина). Об этом в четверг заявил министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко на совместной пресс-конференции с австрийским коллегой Александером Шалленбергом.

"Мы не планируем двустороннюю встречу с Путиным", - отметил глава внешнеполитического ведомства Украины.

Он добавил, что пока Киев рассчитывает, что Зеленский будет иметь возможность переговорить с Путиным в ходе готовящейся встречи лидеров "нормандской четверки".

Глава МИД Украины также сообщил, что "нормандская четверка" обсуждает несколько возможных дат саммита, он ожидается до конца года. 

"Как минимум выполнены все предусловия для этой встречи. И сейчас украинская сторона консультируется со всеми тремя другими участниками "нормандской четверки". Мы ищем лучшую дату для всех четырех президентов и место, где будет проведено это мероприятие", - сказал он.

Пристайко добавил, что президент Украины Владимир Зеленский рассчитывает, что встреча в нормандском формате откроет путь для окончательного решения конфликта в Донбассе.

"Президент Зеленский рассчитывает, что в хоре этой встречи лидеров мы сможем решить вопросы безопасности, военную часть, и откроем путь для окончательного решения проблемы востока Украины", - сказал он.

Кроме того, по его словам, Украина считает, что будущий саммит "нормандской четверки" должен стать катализатором крупного обмена удерживаемыми лицами. "Обмен одновременный, - пояснил он. - Мы хотим получить максимальное число наших граждан, которые на данный момент находятся и в тюрьмах на территории России, и на территории так называемых народных республик Донбасса".

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



30
Источник
Похожие новости
13 ноября 2019, 17:54
Коломойский выступил за восстановление связей с Россией
13 ноября 2019, 19:39
Гончарук оценил голосование Рады по поводу рынка земли
13 ноября 2019, 16:24
Украинский журналист рассказал, как в стране отреагировали на заявление Ракицкого
13 ноября 2019, 19:39
В Госдуме оценили разработку Киевом концепции «переходного правосудия»
13 ноября 2019, 22:54
«Нет смысла терять время»: Коломойский призвал Украину отвернуться от Запада и восстановить отношения с Россией
14 ноября 2019, 13:24
Киев не планирует встречу Зеленского с Путиным до саммита в нормандском формате
Новости партнеров
 
Выбор дня
14 ноября 2019, 07:28
Соловьёв одним вопросом смог превратить подавшего в суд на него Геращенко в ПРЕДАТЕЛЯ...
14 ноября 2019, 02:24
"Я глава администрации, а ты шестёрка: В Псковской области займутся чиновником-е...
14 ноября 2019, 02:24
"Уже не соскочим": На Украине ждут иностранного вторжения после решения рад...
14 ноября 2019, 02:24
"В Британии присел бы лет на 15": Экс-адвокат Фейгин публично призвал к уби...
14 ноября 2019, 02:09
«Воплощение технологий завтрашнего дня»: какими характеристиками обладает новый корве...
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
10 ноября 2019, 07:09
Закон убийц
13 ноября 2019, 10:09
"Гордится уничтожением Украины": Сорос назвал свой самый успешный проект
12 ноября 2019, 07:54
"Встреча даже не обсуждается": Стало известно, на кого Путин променял Трампа
10 ноября 2019, 16:54
Без лишнего шума: опубликованы первые фотографии замены "Руслану"
10 ноября 2019, 20:09
Лётчики США отказываются летать на "рапторах". А страны массово не покупают F-35
08 ноября 2019, 06:24
Неозвученные детали испытаний С-400 на полигоне Капустин Яр. Что имитировали ракеты-мишени «Фаворит-РМ»?
09 ноября 2019, 11:39
Куда исчезла жена Зеленского? Первая леди Украины перестала появляться на публике после скандала в Японии
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2019 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.