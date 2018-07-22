Киев не переживёт ещё один референдум. Почему Порошенко выгодно захватить Донбасс • 326 • Аналитика Самым громким итогом саммита в Хельсинки при участии Владимира Путина и Дональда Трампа стала возможность проведения референдума на Донбассе. Пресса осторожно добавляет к новостям об этом событии слово «якобы», чтобы не брать на себя ответственность, но официальный Киев уже строит планы по «захвату Донбасса тремя тысячами человек».







Встреча двух президентов в Хельсинки уже сама по себе стала серьезным ударом по самолюбию украинского лидера Петра Порошенко. Даже если бы Путин и Трамп не сделали ни одного значимого заявления, Порошенко все равно бы пребывал 19 июля в плохом настроении.





Глава Украины возлагал большие надежды на саммит Североатлантического альянса в Брюсселе 11-12 июля. Он удостоился чести произнести речь от лица своего государства, которое сегодня принято считать потенциальным союзником НАТО. Вероятно, Петр тщательно готовился к этому событию и представлял его как-то так: он стоит в лучах софитов, журналисты едва успевают записывать каждое его слово, Дональд Трамп, сидя в первом ряду, одобрительно кивает, а рядом генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг пытается скрыть слезы гордости.



По факту же на его выступление пришли десять человек, а фотография Порошенко, стоящего перед пустым залом, на этой неделе была самым лучшим способом поднять посещаемость новостных сайтов.



Поэтому когда газеты заговорили о некоем референдуме в Донбассе, представители украинской элиты окончательно потеряли самообладание. Громче всех, как всегда, был голос вице-спикера Верховной рады Украины Ирины Геращенко, которая обычно выражает свои мысли очень образно и эмоционально. На своей странице в «Фейсбуке» она так описала свое отношение к происходящему:



«Никаких референдумов под дулами автоматов и размещенными у школ и детских садиков оккупированных Донецка и Луганска российскими танками; никаких референдумов, где четыре года гражданам промывают мозги российская пропаганда в «Лайф ньюс», которая пугает людей «фашистами и хунтой»; никаких референдумов, организованных марионетками Кремля, не будет. Путин признался, что это он и его военные организовали «референдум в Крыму», и это признание, эту явку с повинной наши дипломаты обязаны использовать в обвинениях против России».



А теперь займемся тем, что сегодня в среде журналистов называют словом «фактчекинг», то есть поиском первоисточника, установлением его надежности и сравнением фактов с окружающей реальностью. На пресс-конференции в Хельсинки Путин сказал: «Мы считаем, что мы провели референдум в Крыму в строгом соответствии с международным правом, с уставом ООН». Больше никакого контекста у этой фразы не было.



Итак, господа украинцы считают, что Путин под словом «мы» подразумевал «я и мои друзья из ФСБ». Мысли о том, что имелись в виду «мы, россияне», им в голову даже не пришло. Оно и видно: на Украине власти и народ – немножко разные представители человеческого рода. Порошенко бы никогда не пришло в голову мысленно объединить себя и всех граждан Украины.



Еще интереснее все обстоит с заявлением о «референдуме на Донбассе». Это тот самый случай, где все обсуждают сплетню, но никто не знает, кто ее запустил. Вот что по этому поводу написала директор информационного агентства «Россия сегодня» Маргарита Симоньян:





Поскольку я на этой встрече была, включая ее закрытую часть, мне теперь звонят и просят подтвердить или опровергнуть блумбергский слух.

В связи с этим перед лицом своих товарищей торжественно клянусь, что я не могу ни подтвердить, ни опровергнуть искомое сообщение, поскольку не имею дурной привычки подтверждать или опровергать что-либо сказанное или не сказанное на закрытой встрече с Путиным. Великий президент Трамп против вашингтонского болота

И никому не советую». «Блумберг» сообщил, что на вчерашней встрече с послами путин рассказал о разговоре с Трампом, в котором он – Путин – предложил ему – Трампу – решить вопрос Донбасса референдумом.Поскольку я на этой встрече была, включая ее закрытую часть, мне теперь звонят и просят подтвердить или опровергнуть блумбергский слух.В связи с этим перед лицом своих товарищей торжественно клянусь, что я не могу ни подтвердить, ни опровергнуть искомое сообщение, поскольку не имею дурной привычки подтверждать или опровергать что-либо сказанное или не сказанное на закрытой встрече с Путиным.И никому не советую».



Надо признать, что Маргарита Симоньян повела себя порядочней, чем все украинское правительство, вместе взятое. Зря политики такого уровня опускаются до обсуждения того, что они прочитали в газетах, не получив этому никакого подтверждения, а потом еще и делают на основании прочитанного официальные заявления. Очень дешевое поведение.



Репутация у Петра Порошенко и его ближайших советников на данный момент сложилась такая, что вернуть себе имидж сильного и мудрого правителя едва ли возможно. Единственным безотказным инструментом остается намерение ввести еще больше войск на Донбасс и силой подчинить эти регионы.



Заодно Украина еще на один шаг приблизилась бы к своей голубой мечте по вступлению в НАТО. Пока это не представляется возможным, поскольку Устав альянса не допускает принятие в организацию стран, у которых имеются территориальные споры. Порошенко думает, что после разборок с Донецком и Луганском эта проблема будет решена, однако он, вероятно, забыл о том, что Киев не признает Крым российской территорией. Так что тут уж либо придется посидеть за дверью НАТО, либо поступиться своим тщеславием.



Правда, на этот раз снова не обошлось без оговорок. Свой решительный план власти Украины не смогут осуществить без содействия миротворческой миссии ООН – об этом напрямую заявил советник главы МВД Украины Иван Варченко.



Вот такое получается правительство: коллеги из других стран к ним не прислушиваются, порядок на своей территории навести не могут, и во всех бедах виноват кто угодно, только не сами украинские политики. Встреча двух президентов в Хельсинки уже сама по себе стала серьезным ударом по самолюбию украинского лидера Петра Порошенко. Даже если бы Путин и Трамп не сделали ни одного значимого заявления, Порошенко все равно бы пребывал 19 июля в плохом настроении.Глава Украины возлагал большие надежды на саммит Североатлантического альянса в Брюсселе 11-12 июля. Он удостоился чести произнести речь от лица своего государства, которое сегодня принято считать потенциальным союзником НАТО. Вероятно, Петр тщательно готовился к этому событию и представлял его как-то так: он стоит в лучах софитов, журналисты едва успевают записывать каждое его слово, Дональд Трамп, сидя в первом ряду, одобрительно кивает, а рядом генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг пытается скрыть слезы гордости.По факту же на его выступление пришли десять человек, а фотография Порошенко, стоящего перед пустым залом, на этой неделе была самым лучшим способом поднять посещаемость новостных сайтов.Поэтому когда газеты заговорили о некоем референдуме в Донбассе, представители украинской элиты окончательно потеряли самообладание. Громче всех, как всегда, был голос вице-спикера Верховной рады Украины Ирины Геращенко, которая обычно выражает свои мысли очень образно и эмоционально. На своей странице в «Фейсбуке» она так описала свое отношение к происходящему:А теперь займемся тем, что сегодня в среде журналистов называют словом «фактчекинг», то есть поиском первоисточника, установлением его надежности и сравнением фактов с окружающей реальностью. На пресс-конференции в Хельсинки Путин сказал: «Мы считаем, что мы провели референдум в Крыму в строгом соответствии с международным правом, с уставом ООН». Больше никакого контекста у этой фразы не было.Итак, господа украинцы считают, что Путин под словом «мы» подразумевал «я и мои друзья из ФСБ». Мысли о том, что имелись в виду «мы, россияне», им в голову даже не пришло. Оно и видно: на Украине власти и народ – немножко разные представители человеческого рода. Порошенко бы никогда не пришло в голову мысленно объединить себя и всех граждан Украины.Еще интереснее все обстоит с заявлением о «референдуме на Донбассе». Это тот самый случай, где все обсуждают сплетню, но никто не знает, кто ее запустил. Вот что по этому поводу написала директор информационного агентства «Россия сегодня» Маргарита Симоньян:Надо признать, что Маргарита Симоньян повела себя порядочней, чем все украинское правительство, вместе взятое. Зря политики такого уровня опускаются до обсуждения того, что они прочитали в газетах, не получив этому никакого подтверждения, а потом еще и делают на основании прочитанного официальные заявления. Очень дешевое поведение.Репутация у Петра Порошенко и его ближайших советников на данный момент сложилась такая, что вернуть себе имидж сильного и мудрого правителя едва ли возможно. Единственным безотказным инструментом остается намерение ввести еще больше войск на Донбасс и силой подчинить эти регионы.Заодно Украина еще на один шаг приблизилась бы к своей голубой мечте по вступлению в НАТО. Пока это не представляется возможным, поскольку Устав альянса не допускает принятие в организацию стран, у которых имеются территориальные споры. Порошенко думает, что после разборок с Донецком и Луганском эта проблема будет решена, однако он, вероятно, забыл о том, что Киев не признает Крым российской территорией. Так что тут уж либо придется посидеть за дверью НАТО, либо поступиться своим тщеславием.Правда, на этот раз снова не обошлось без оговорок. Свой решительный план власти Украины не смогут осуществить без содействия миротворческой миссии ООН – об этом напрямую заявил советник главы МВД Украины Иван Варченко.Вот такое получается правительство: коллеги из других стран к ним не прислушиваются, порядок на своей территории навести не могут, и во всех бедах виноват кто угодно, только не сами украинские политики. Автор: Виктор Зарецкий Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники Загрузка... 326 Источник Похожие новости Снимаем маски. Угроза войны – двигатель торговли! Киев не переживёт ещё один референдум. Почему Порошенко выгодно захватить Донбасс Стремительно краснеющая страна

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