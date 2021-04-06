Киев не испугался эффекта "тифозной Мэри": Pfizer продаст Зеленскому 10 млн доз вакцины

Компания Pfizer продаст президенту Украины Владимиру Зеленскому 10 миллионов доз вакцины. На то, чтобы договориться, ушло два месяца. Киев не испугался эффекта "тифозной Мэри", о котором стало известно на днях.

Ещё 8 февраля Зеленский созванивался с главным исполнительным директором фармацевтической компании Pfizer Альбертом Бурлой и просил приложить максимум усилий, чтобы Украина получила первые партии вакцины как можно скорее. На согласование ушло почти два месяца. За процесс по поручению президента Украины отвечал глава его офиса Андрей Ермак.

6 апреля на сайте президента Украины появилось сообщение об "очень важном дне для Украины и украинцев".

"Мы сегодня наконец подписали важный контракт с компанией Pfizer на поставку 10 миллионов доз вакцины Pfizer", - гласит публикация.

В тексте отмечается, что сделать это было достаточно сложно, и выражается благодарность Альберту Бурле и его коллегам "за поддержку украинского народа в это трудное время". Президент Владимир Зеленский подчеркнул: взаимодействие с американскими фармкомпаниями будет продолжаться и расширяться.

Ранее стало известно, что медработник в Германии привился от COVID-19 вакциной Pfizer, был уверен, что не заболеет сам и не несёт угрозы для окружающих. Но по факту он стал инкубатором вируса. Сработал так называемый эффект "тифозной Мэри".

Доктор медицинских наук Дмитрий Еделев в беседе с Царьградом рассказал, что ещё в декабре 2020 года учёные из Массачусетского технологического института опубликовали исследование о проникновении SARS-CoV-2 в ДНК человека. В результате человек становится производителем коронавируса.

"Вот я думаю, что врач как раз столкнулся с этой проблемой. Вакцина Pfizer в данном случае абсолютно не защищает", - объяснил эксперт и рассказал, как авторы опытной вакцины устроили эксперимент над человечеством.