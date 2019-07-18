Киев не исключает, что прекращение огня в Донбассе с 21 июля может стать окончательным

КИЕВ, 18 июля. /ТАСС/. Прекращение огня в Донбассе с 21 июля может быть объявлено навсегда. Об этом заявил на брифинге в четверг представитель Украины в подгруппе по политическим вопросам контактной группы по урегулированию конфликта в Донбассе Роман Бессмертный.

"Достигнуты договоренности, что с 00:00 21 числа начнется бессрочный запрет обстрелов. <...> Этот период может быть максимальным, а возможно, навсегда, чтобы могли быть выполнены все работы", - отметил он.

Бессмертный пояснил, что достигнутая договоренность включает в себя запрет любого ведения огня, а также ответственность лиц за нарушение этого режима. Контактная группа по урегулированию на юго-востоке Украины по итогам заседания в Минске 17 июля согласовала бессрочное перемирие в Донбассе с 21 июля 00 часов 01 минуты по киевскому времени.

Украинская сторона, как и российская, отмечает позитивные сдвиги в переговорах контактной группы. "Нам важно сохранить позитивную динамику", - сказал Бессмертный, комментируя итоги встречи.

По его словам, такая динамика заметна, если сравнивать переговоры с 2015 годом. С тех пор, считает он, "по некоторым вопросам исчезла дискуссия".

"Формула Штайнмайера"

По политическим вопросам урегулирования в Донбассе можно будет двигаться только после того, как появятся серьезные сдвиги в сфере безопасности, гуманитарной и экономической областях, продолжил Бессмертный.

"Вчера в группе мы пытались обсудить подходы, как начать конструктивный диалог, и скрестили шпаги на "формуле Штайнмайера", - сообщил он. - Я сказал, что не против творческого развития и поиска ответов. С моей точки зрения, по всему блоку политических вопросов можно будет двигаться тогда, когда мы увидим серьезные сдвиги в вопросах безопасности, социально-гуманитарных вопросах и в экономических вопросах. Наша позиция такая: все, что делается в Минске, должно делаться на встречных курсах".

"Если динамика движения будет позитивной, то мы будем предлагать, а предлагать есть что, - продолжал Бессмертный. - Позиция всей нашей группы - начинать работать, прежде всего, по вопросам социально-гуманитарной сферы. Это поддержка людей, возврат пленных. Тогда это даст возможность быстро и продуктивно решать вопросы безопасности и прекращения обстрелов. С другой стороны, это даст возможность росту доверия между сторонами, потому что оно сегодня находится на минимальном уровне".

Что касается "формулы Штайнмайера", то, по словам представителя Киева, он намерен предлагать свои подходы, которые касаются творческого развития этой формулы.

"Там есть много вещей, над которыми нужно работать, - сказал Бессмертный. - Например, переходный период, процедура верификации. Все это требует детальной проработки. В этом процессе нет мелочей, все имеет значение".

"Формула Штайнмайера" была предложена в конце 2015 года тогдашним главой МИД Германии Франком-Вальтером Штайнмайером в качестве механизма предоставления Донбассу особого статуса, как этого требуют минские соглашения. Она предполагает введение в действие украинского закона об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей на временной основе в день проведения местных выборов в Донбассе и на постоянной основе - после опубликования отчета ОБСЕ об их итогах.

Как добавил Бессмертный, контактная группа также договорилась возобновить выполнение соглашения от 2016 года о разведении сил и средств еще на двух участках на линии соприкосновения в Донбассе вслед за Станицей Луганской. "Достигнуты договоренности о том, что и в других местах, решение по которым было принято еще осенью 2016 года, будут осуществляться подобные работы по организации разведения живой силы, чтобы дать людям возможность коммуницировать между собой", - сказал он. Он напомнил, что в 2016 году были достигнуты договоренности о разведении сил на трех участках: у Станицы Луганской, Золотого и Петровского.

Рамочное решение о разведении сил и средств на трех участках в Донбассе было подписано представителями Украины, Донецкой и Луганской народных республик (ДНР, ЛНР), России и ОБСЕ в сентябре 2016 года. Осенью того же года в Золотом и Петровском силы были разведены. Многократные попытки развести войска в Станице Луганской при президенте Петре Порошенко ни к чему не привели. Более того, уже отведенные в Петровском и Золотом украинские воинские подразделения вернулись на прежние позиции. Вновь вернуться к реализации договоренностей 2016 года стороны смогли только после президентских выборов на Украине и формирования нового состава украинской делегации в контактной группе. В конце июня этого года стороны, наконец, осуществили отвод войск в районе Станицы Луганской.