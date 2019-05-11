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Киев не дождется капитуляции Донбасса

11 мая 2019, 20:09  •  39 • В России

Одиннадцатого мая Донецкая народная республика отмечает свое пятилетие. В этот день в 2014-м состоялся референдум о самоопределении и Луганской области. В результате на свет появились ЛНР и ДНР, которые сегодня можно поздравить с 5-й годовщиной.

Полномочный представитель России в переговорах контактной группы в Минске Борис Грызлов сегодня же пояснил журналистам, что Киев может не ждать от ДНР и ЛНР никакой капитуляции, потому что таковой просто «быть не может». Грызлов еще раз объяснил причины возникновения ЛДНР журналистам.

- Донецкий и луганский референдумы стали ответом на вооруженный переворот, на подъем неонацизма, на избиения и убийства несогласных с новой киевской властью, на объявление и начало карательной операции. Это был ответ людей на грубое нарушение своих прав, на угрозу своей жизни. Это был ответ Донбасса на агрессию с запада, - заявил Грызлов. И, как подчеркнул, последовавшие за этим события лишь подтвердили правильность решения жителей Дон6басса. - Киевская «партия войны» не оставила жителям Донецка и Луганска иного выбора, кроме самостоятельности и самозащиты. Все, что получал Донбасс от официального Киева, — это агрессия и блокада. Все, что слышал Донбасс от официального Киева, — это угрозы и требования сдаться.

Но вот этого украинские власти от ДНР и ЛНР по словам Грызлова, никогда не дождутся.

- Естественно, никакой капитуляции Донецка и Луганска не будет и быть не может. Не для этого жители ДНР и ЛНР защитили свое право на жизнь, на достойное будущее, на родной язык и нестертую историческую память, - пояснил он и напомнил, что необходимость предоставления особого статуса республикам закреплена не только в Минских соглашениях, но и в других международных документах: решениях «нормандской четверки», резолюции СовБеза ООН. И они обязательны к выполнению, в том числе, и Киевом.

- Это правовая реальность, вне зависимости от любых заявлений украинских властей, которые, между прочим, сами подписали и признали все эти документы, - сказал Борис Грызлов в завершение своего выступления.

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