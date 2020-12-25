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Киев не доказал принадлежность подаренной Лаврову иконы Украине

25 декабря 2020, 23:15  •  175 • Политика
Сергей Лавров. Фото: MFA Russia/via Globallookpress.com/www.globallookpress.com
Неизвестный атрефакт уже доставлен назад в Сараево
Киев не смог доказать принадлежность Украине иконы, подаренную председателем президиума Боснии и Герцеговины Милорадом Додиком главе МИД России Сергею Лаврову. Об этом сообщило агентство СРНА со ссылкой на пресс-службу Додика.
"Мы обратились в посольство Украины в БиГ через министерство иностранных дел в Совете министров, но пока не получили никаких доказательств, основанных на их утверждениях о том, что это знаковое культурное наследие этой страны, и что оно не входит в список отчужденных артефактов", – говорится в заявлении пресс-службы.
Также отмечается, что посол БиГ в РФ в России Желько Самарджиа привез возвращенную Москвой икону обратно в Восточное Сараево. Российская сторона вернула ценность, вокруг которой разгорелся с подачи киевского режима скандал, 23 декабря в дипмиссию БиГ.
Напомним, позолоченную православную икону из Луганска времен Российской Империи Додик подарил Лаврову 14 декабря в Сараево. На обороте реликвии присутствует печать с надписью "Нарком образования УССР".
Спустя три дня посольство Незалежной в БиГ направило направило ноту в МИД страны с требованием объяснить происхождение иконы, назвав ее "объектом культурного наследия Украины".
Ранее на этой неделе администрация Додика сообщила, что подарок Лаврову представляет собой освященную домашнюю икону. Там подчеркнули, что она не была украдена. В заявлении администрации подчеркнули, что неверные сведения об иконе явились следствием ошибочного начального представления в СМИ, пишет РИА "Новости".

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Киев не доказал принадлежность подаренной Лаврову иконы Украине
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