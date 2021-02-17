Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Европа уже неделю в растерянном бешенстве, а Россия продолжает подливать "масла ...
Подполковник СБУ Влад Мулык: Мы знаем, кто заказчик расстрела Майдана
"Унизил нас и выставил на посмешище": ЕС обиделся на Лаврова (Обзор Ин...
Это русский город! — бармен поставила на место украиномовную посетительницу
Главная / Политика

Киев назвал виновных в расстрелах на Майдане

17 февраля 2021, 17:15  •  162 • Политика
Фото: Volodymyr Tarasov/Keystone Press Agency/www.globallookpress.com
Депутаты сняли угрозу уголовного преследования с вождей госпереворота
Верховная рада одобрила прошлогоднее спорное постановление о "Революции гидности", таким образом утвердив, что граждане на Майдане в 2014 г. погибли по вине экс-президента Украины Виктора Януковича и милиционеров "Беркута". Об этом в седьмую годовщину госпереворота сообщила "Страна.ua".
"Противоправная деятельность отдельных работников подразделений милиции особого назначения "Беркут", милиционеров, военнослужащих внутренних войск, судебных исполнителей, прокуроров, судей и других должностных и служебных лиц во время Революции Достоинства осуждается как нанесшая непоправимый вред государству и обществу", – говорится в документе.
В постановлении отмечается, что "узурпация власти Януковичем" подорвала основы нацбезопасности и обороны Незалежной и посягнула на права и свободы человека.
Данный документ, считает издание, снимает ответственность со сторонников Майдана за то, что происходит в соборной после госпереворота. Следовательно ни лидер "Евросолидарности" Петр Порошенко, ни министр внутренних дел Арсен Аваков, ни экс-премьер Арсений Яценюк, ни бывший глава СНБО, он же "кровавый пастор", развязавший гражданскую войну в Донбассе Александр Турчинов, ни разные Парасюки-Яроши-Пашинские и прочие майданные вожди могут не беспокоиться.
Старое-новое постановление, оберегающее руководителей революции, поддержали 295 депутатов Рады, 200 из которых представляют партию "Слуга народа". Впрочем, из всех фракций только "Оппозиционная платформа – За жизнь" дружно проголосовала против этого документа. Нашелся еще один человек из "СН", который не согласился с трактовкой событий на Майдане, при которой вся ответственность за убийства людей легла на "беркутовцев" и пана Януковича.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники


Загрузка...



162
Источник
Похожие новости
17 февраля 2021, 06:15
Россия ответила на призыв эстонского парламента ввести новые санкции
17 февраля 2021, 09:55
Со зрением и сознанием проблемы: Столтенбергу поставили диагноз в России
17 февраля 2021, 11:45
Пентагон отметил безрассудство Москвы
17 февраля 2021, 11:45
В России готовы начать активное сдерживание США
17 февраля 2021, 13:35
Претензиям Турции на Крым и Кубань нашли объяснение
17 февраля 2021, 15:25
Германия вытрясет из США миллиарды евро за помехи "Северному потоку - 2"
Новости партнеров
 
Выбор дня
17 февраля 2021, 08:05
Это русский город! — бармен поставила на место украиномовную посетительницу
17 февраля 2021, 09:00
Американцы решили, что за Украину должны погибать грузины и молдаване
17 февраля 2021, 06:15
Россия ответила на призыв эстонского парламента ввести новые санкции
17 февраля 2021, 09:55
Со зрением и сознанием проблемы: Столтенбергу поставили диагноз в России
17 февраля 2021, 11:45
В моче Владимира Зеленского блогер Анатолий Шарий обнаружил следы «марихуаны и метадо...
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
16 февраля 2021, 01:35
«То, что сейчас ходит по Франции, это не французы»
11 февраля 2021, 02:25
Депутат прокомментировал предложение Киева о полетах НАТО над Крымом
11 февраля 2021, 13:25
Терпение Кремля развязало руки Украине - политолог
11 февраля 2021, 08:50
Зачем Герхард Шредер напомнил немцам о войнах с Россией
15 февраля 2021, 21:55
Байден завладел рычагом давления на Россию - СМИ
14 февраля 2021, 12:00
В Крыму нашлось не менее десятка государственных дворцов
16 февраля 2021, 09:51
Россия променяла ядерный поезд на летающий Чернобыль
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.