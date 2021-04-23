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Киев назвал условия разрыва дипотношений с Россией: "Немедленно, на второй день"

23 апреля 2021, 18:50  •  237 • Политика
Кравчук назвал условия расторжения дипломатических отношений с Россией. Это выход Москвы из минского и нормандского формата переговоров. "Тогда немедленно встаёт вопрос о необходимости разрыва дипломатических отношений. Немедленно, на второй день", - заявил Кравчук.
На Украине назвали условия для разрыва дипломатических отношений с Россией. Их озвучил первый президент Украины и глава киевской делегации в Трёхсторонней контактной группе (ТКГ) по Донбассу Леонид Кравчук.
По его словам, если Россия откажется от переговоров в минском и нормандском форматах, то тогда Киев может разорвать отношения с Москвой. При этом Кравчук уточнил, что инициатива о прекращении переговоров должна исходить именно со стороны России.
Вот тогда немедленно встаёт вопрос о необходимости разрыва дипломатических отношений. Немедленно, на второй день,
- цитирует Леонида Кравчука украинское издание УНИАН.
Напомним, что с инициативой о полном разрыве отношений с Россией выступили депутаты президентской партии "Слуга народа". Также они призвали пригласить войска НАТО на Украину.

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